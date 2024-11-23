Наразі достеменно невідомо, скільки триватиме така акція.з боку польських аграріїв. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на речника Державної прикордонної служби Андрія Демченка в етері телемарафону.

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Яка зараз ситуація на кордоні з Польщею

За інформацією польських колег, блокування пункту пропуску "Медика" розпочалося близько 10 години. Ми фіксуємо, що польська сторона станом на зараз вже не приймає вантажівки, які прямують з України у Польщу,

– каже спікер ДПСУ.

За його словами, наразі відомо, що у черзі на в'їзд в Україну на кордоні перебувають близько 10 вантажівок, тоді як на момент початку акції між протестувальниками та польським пунктом пропуску було близько 150 вантажівок.

"Тобто, фактично, цій кількості вантажівок вдасться перетнути кордон у бік України, бо польські колеги продовжують їх оформлювати і вони прибувають в український пункт пропуску", – пояснює він.

Андрій Демченко нагадав, що з боку України в напрямку Польщі було анонсоване повне блокування руху вантажівок вагою понад 3,5 тонни. Поки інформації від польської сторони стосовно тривалості подібних протестів не надходило.

"Попередньо анонсувалося, що ця акція діятиме протягом 48 годин. Проте польська сторона не виключає, що вона може бути і тривалішою", – зауважує він, наголошуючи, що рух пасажирських автобусів та легковиків здійснюється у звичному режимі, на інших пунктах ситуація без змін.

До слова, за даними Міністерства агрополітики, польські фермери, здійснюючи блокування, не висувають претензій до українських товарів. Їх використовують для тиску на владу Польщі, тобто застосовують як інструмент.