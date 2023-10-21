Об этом рассказала корреспондентка 24 Канала Анна Черненко, заметив, что в настоящее время в Харькове проживает около 1,3 миллиона человек. К сожалению, из-за ситуации в Харькове и области не все могут вернуться. Однако количество населения в городе увеличивается из-за большого количества внутри перемещенных лиц из опасных регионов Украины.

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Обучение в метрошколе

В город вернулось много детей школьного возраста. В начале вторжения школьников в Харькове было около 20 тысяч, а сейчас уже около 53 тысяч. Количество детей дошкольного возраста меньше на треть.

Для того чтобы дети имели возможность учиться и видеть своих одноклассников в Харькове создали метрошколу. Это вынужденный проект, ведь из-за войны в обычных школах дети не могут сесть за парты.

В харьковской метрошколе завершилась первая четверть учебного года. Родителям такой формат обучения пришелся по душе, особенно учитывая нынешние условия. Свой первый учебный год харьковская метрошкола начала примерно с 900 учениками, однако сейчас в подземке учатся 1187 детей всех возрастов. Из-за высокого спроса на еще двух станциях харьковского метро хотят открыть дополнительные классы,

– отметила корреспондентка 24 канала.

Дети учатся в смешанном формате. За партами школьники учатся несколько дней в неделю, а дальше занятия проходят дистанционно. Обучение проходит в две смены.

Обратите внимание! На протяжении 23 – 29 октября в школах Харькова будут каникулы.

В Харькове уже реализуют еще один интересный проект – это строительство школы-укрытия. Под землей строят образовательное пространство, в котором одномоментно может учиться 450 детей, соответственно в две смены – 900.

"Количество деток увеличивается. Родители довольны процессом обучения. Дети учатся и онлайн, и офлайн. В понедельник, среду и пятницу уроки проходят в классах, а вот во вторник и четверг - дистанционно. Первая неделя обучения прошла на ура. Дети счастливы ушли домой", – рассказала учительница метрошколы.

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Восстановление школ и работа детсадов

Организовать работу детских садов в Харькове гораздо сложнее. Из-за большого спроса в городе планируют создать группы кратковременного пребывания детей дошкольного возраста. В настоящее время проходит тестирование логистики, а с нового года должны запустить этот проект.

Дети дошкольного возраста на выходных или на каникулах могут приходить в метрошколу, чтобы познакомиться со сверстниками и социализироваться. Родители хотят, чтобы проходили подготовительные занятия для маленьких харьковчан,

– отметил городской голова Игорь Терехов.

К сожалению, в Харькове из-за войны часть школ и детских садов повреждены или разрушены. Четыре школы в городе считаются полностью разбитыми, в том числе 134, 47, 17 и 46. Однако есть надежда, что на месте этих школ появятся новые образовательные объекты.

В Департаменте образования рассказали, что с возобновлением школ помогут инвесторы. В частности, на две разрушенные школы в Харькове уже есть иностранные инвесторы, изучающие вопросы строительства.

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