Может раздаваться после взрывов: как работает воздушная тревога при угрозе артобстрела

Оккупанты регулярно обстреливают Харьков из разного вооружения. Реагировать на вылет вражеской авиации или ракет немного проще, чем на обстрелы из артиллерии.

Об этом 24 каналу рассказала корреспондентка из Харькова Анна Черненко. По ее словам, зафиксировать угрозу артиллерийского гораздо сложнее. Ведь такие снаряды оккупанты запускают со сравнительно недалеких расстояний.

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Как работает воздушная тревога во время артиллерийских обстрелов

Как отмечает корреспондентка, бывает по-разному. Иногда во время вражеских артиллерийских обстрелов воздушная тревога раздается уже после первых взрывов. Случается, что разведка успевает среагировать на угрозу, поэтому сирены звучат вовремя.

Говорить о том, что воздушная тревога не раздается во время артиллерийской угрозы – нельзя. Случается, что она звучит заранее. И сообщают именно об угрозе артобстрела по городу или отдельному району или же опасности дистанционного минирования в области,

– отметила Анна Черненко.

По ее словам, тут очень помогают местные телеграм-каналы, оперативно сообщающие о взрывах в городе. Это позволяет сориентироваться, в какой район лучше на время не ехать, когда спрятаться в метро и т.д.

Она добавила, что многие жители в Харькове привыкли к новой реальности и иногда игнорируют сигналы воздушной тревоги. Этого нельзя делать, ведь оккупанты могут ударить куда угодно. Они регулярно обстреливают жилую инфраструктуру.

Оккупанты массово обстреливают Харьковщину – Анна Черненко: смотрите видео

Напомним, российские оккупанты цинично обстреливают Харьков и приближенные населенные пункты. Для этого они активно используют крылатые ракеты и реактивные системы залпового огня.

По словам руководителя Харьковской областной военной администрации Олега Синегубова, вся проблема из-за близости Харькова к границе с россией. Враг использует, например, РСЗО "Смерч" и "Ураган", которые способны стрелять на расстоянии до 70 километров. Именно поэтому очень важно как можно дальше отбросить оккупантов и параллельно строить качественную линию обороны.

К примеру, только в ночь на 11 июля захватчики запустили около 15 крылатых ракет с территории россии. Из них три попали по Харькову.