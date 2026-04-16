Уничтожили авто, укрытия и позиции: ГПСУ всадили по оккупантам на Харьковщине
Украинские военные продолжают автоматически уничтожать вражеские позиции и личный состав оккупантов. ГПСУ на Харьковщине провели успешные операции с использованием БпЛА.
Российские позиции уничтожали пограничники "Шквала". Об этом сообщили в ГПСУ.
Как ГПСУ уничтожали оккупантов?
Военнослужащие комендатуры быстрого реагирования "Шквал" 7 пограничного Карпатского отряда продолжают эффективно уничтожать оккупантов на Харьковском направлении.
Операторы БпЛА уничтожают российские позиции: смотрите видео
Вследствие успешных операции украинских военных, россияне потеряли:
- автомобильную технику;
- полевые укрытия;
- оборонительные позиции.
Все это враг использовал для рассредоточения личного состава, обеспечения логистики и подвоза материально-технических ресурсов.
Последние новости о ГПСУ
Инспектор пограничной комендатуры "Шквал" Артем Дрозд рассказал 24 Каналу, что российские оккупанты реже используют тяжелую бронетехнику, вместо этого передвигаясь на мотоциклах и "буханках".
Пограничники-операторы "СТРИКС" уничтожили противотанковый ракетный комплекс "Фагот", электроскутер и мотоцикл на Южно-Слобожанском направлении. Были поражены огневая позиция миномета, два полевых склада и два вражеских беспилотника.
Украинские пограничники подразделения "Фурия" бригады "Гарт" на Южно-Слобожанском направлении активно уничтожают российскую логистику и технику. Подразделение расширяет килзону, нанося удары по транспортным средствам