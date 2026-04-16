16 апреля, 00:58
Уничтожили авто, укрытия и позиции: ГПСУ всадили по оккупантам на Харьковщине

Даниил Муринский
Основные тезисы
  • ГПСУ на Харьковщине успешно уничтожили российские автомобили, укрытия и оборонительные позиции.
  • Эти объекты использовались оккупантами для рассредоточения личного состава и логистических целей.

Украинские военные продолжают автоматически уничтожать вражеские позиции и личный состав оккупантов. ГПСУ на Харьковщине провели успешные операции с использованием БпЛА.

Российские позиции уничтожали пограничники "Шквала". Об этом сообщили в ГПСУ.

Как ГПСУ уничтожали оккупантов?

Военнослужащие комендатуры быстрого реагирования "Шквал" 7 пограничного Карпатского отряда продолжают эффективно уничтожать оккупантов на Харьковском направлении.

Вследствие успешных операции украинских военных, россияне потеряли:

  • автомобильную технику;
  • полевые укрытия;
  • оборонительные позиции.

Все это враг использовал для рассредоточения личного состава, обеспечения логистики и подвоза материально-технических ресурсов.

Последние новости о ГПСУ

  • Инспектор пограничной комендатуры "Шквал" Артем Дрозд рассказал 24 Каналу, что российские оккупанты реже используют тяжелую бронетехнику, вместо этого передвигаясь на мотоциклах и "буханках".

  • Пограничники-операторы "СТРИКС" уничтожили противотанковый ракетный комплекс "Фагот", электроскутер и мотоцикл на Южно-Слобожанском направлении. Были поражены огневая позиция миномета, два полевых склада и два вражеских беспилотника.

  • Украинские пограничники подразделения "Фурия" бригады "Гарт" на Южно-Слобожанском направлении активно уничтожают российскую логистику и технику. Подразделение расширяет килзону, нанося удары по транспортным средствам