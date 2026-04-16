Російські позиції знищували прикордонники "Шквалу". Про це повідомили в ДПСУ.

Військовослужбовці комендатури швидкого реагування "Шквал" 7 прикордонного Карпатського загону продовжують ефективно знищувати окупантів на Харківському напрямку.

Оператори БпЛА знищують російські позиції

Внаслідок успішних операції українських військових, росіяни втратили:

Усе це ворог використовував для розосередження особового складу, забезпечення логістики та підвезення матеріально-технічних ресурсів.

Інспектор прикордонної комендатури "Шквал" Артем Дрозд розповів 24 Каналу, що російські окупанти рідше використовують важку бронетехніку, замість цього пересуваючись на мотоциклах і "буханках".

Прикордонники-оператори "СТРІКС" знищили протитанковий ракетний комплекс "Фагот", електроскутер і мотоцикл на Південно-Слобожанському напрямку. Були уражені вогнева позиція міномета, два польові склади та два ворожі безпілотники.