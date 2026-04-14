Інспектор прикордонної комендатури "Шквал" Артем Дрозд розповів 24 Каналу, що бронетехніка – важка та гучна ціль, яку дуже легко помітити. Тому вона є надзвичайно вразливою до ударів дронами.

Що відомо про бої на Харківщині?

За словами військового, аеророзвідка Сил оборони Україна добре налагоджена на цій ділянці фронту. Військові буквально не пропустять навіть жодної "мухи".

Останніми місяцями ворог фактично не використовує тут бронетехніки. Переважно вони пересуваються мотоциклами, квадроциклами, а доставку артилерійських боєприпасів та особового складу здійснюють на "буханці".

Вражаємо різну легку техніку. Переважну автомобільну. Це допомагає стримувати їхні навали та атаки різних груп ДРГ і так далі,

– зауважив військовий.

Ворожі штурми на Харківщині не припиняються. Також ворог фактично атакує з усього наявного озброєння: від FPV-дронів – до мінометів, далекобійної артилерії тощо.

