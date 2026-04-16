Российские позиции уничтожали пограничники "Шквала". Об этом сообщили в ГПСУ.

Как ГПСУ уничтожали оккупантов?

Военнослужащие комендатуры быстрого реагирования "Шквал" 7 пограничного Карпатского отряда продолжают эффективно уничтожать оккупантов на Харьковском направлении.

Операторы БпЛА уничтожают российские позиции

Вследствие успешных операции украинских военных, россияне потеряли:

автомобильную технику;

полевые укрытия;

оборонительные позиции.

Все это враг использовал для рассредоточения личного состава, обеспечения логистики и подвоза материально-технических ресурсов.

Последние новости о ГПСУ