Российская оккупационная армия не прекращает наносить массированные удары по гражданским объектам и жилым кварталам Харьковской области. Вражеские обстрелы приводят к значительным разрушениям инфраструктуры и ранениям местных жителей.

В Харькове и населенных пунктах области сохраняется крайне напряженная обстановка из-за регулярных обстрелов со стороны оккупантов. Об оперативной ситуации в регионе в эфире 24 Канала рассказала корреспондентка Анна Черненко.

Как российские войска наносили удары по Харькову?

Российские войска нанесли серию ударов беспилотниками непосредственно по городу, поразив гражданскую инфраструктуру. Один из дронов попал рядом со зданием скорой помощи, где находится отделение МРТ.

Четыре человека пострадали в результате этой атаки. К счастью, у всех легкие телесные повреждения – это только порезы стеклом, они все в удовлетворительном состоянии,

– отметила Черненко.

В результате этого обстрела существенно повреждена крыша здания медицинского учреждения в Харькове. Кроме того, оккупанты атаковали Салтовку дроном "Молния" в вечернее время, когда захватчики попали рядом с остановкой общественного транспорта и павильонами, травмировав нескольких человек.

Что известно об обстрелах области и эвакуации?

Не менее опасной остается ситуация в районных центрах области, в частности в Чугуеве, где вражеские дроны поразили жилой девятиэтажный дом. Из-за разрушения лестничных клеток спасателям пришлось экстренно эвакуировать заблокированных жителей.

Лестницы между этажами были разрушены, и спасателям пришлось выносить людей с верхних этажей, среди них было несколько пожилых людей, несколько человек, перенесших инсульт,

– сообщила журналистка.

Несмотря на масштабные разрушения технических и жилых этажей, гибели удалось избежать, однако семь человек получили травмы различной степени тяжести.

Какова общая ситуация в Харьковской области?

Харьковская область ежедневно подвергается ударам со стороны российских оккупационных войск. Для террора против мирного населения враг применяет широкий арсенал вооружений: управляемые авиабомбы (УАБ), ракеты различных модификаций, реактивные системы залпового огня и ударные беспилотники.

В последнее время захватчики все чаще используют дроны типа "Молния" и "Шахед" для точечных ударов по жилым кварталам, остановкам общественного транспорта и больницам, пытаясь посеять панику и усложнить жизнь горожан в преддверии зимы.

Ежедневные атаки на прифронтовые регионы фиксирует подробный обзор событий войны и оперативная карта боевых действий. Враг не ограничивается востоком Украины и терроризирует другие мирные города, подтверждением чего стал циничный удар по Кропивницкому, где под прицел также попал гражданский объект.