Поставили бюст ленина, готовятся к 1 сентября: какая ситуация на оккупированных территориях Харьковщины

коллаборантские власти готовятся к началу учебного года на временно оккупированных территориях Харьковщины. В одном из городов они, в частности, установили бюст ленина.

Об этом рассказала корреспондентка 24 канала из Харькова Анна Черненко. К тому же, по ее словам, недавно в рядах коллаборантских властей состоялись очередные чистки.

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Как коллаборантские власти готовятся к 1 сентября

Черненко отметила, что во временно оккупированном Волчанске Харьковской области захватчики установили бюст ленина.

К тому же временная коллаборантская власть хочет первоклассников в одном из городских учебных заведений одеть в красные галстуки,

– сообщила она.

То есть, заметила корреспондентка, местная псевдовласть не просто подвергает детей риску, усадив их за парты. Она еще и прибегла к такой пропаганде.

Что происходит на оккупированных территориях Харьковщины: смотрите видео

Пособники оккупантов в Харьковской области

Черненко сообщила, что с начала российского полномасштабного вторжения в Харьковской области начато 19 тысяч уголовных производств, каждое пятое из которых связано с войной. Также начато 141 производство о госизмене, а 35 лицам объявили о подозрении в коллаборационизме.

В Волчанске прокуратура, Служба безопасности Украины отчиталась о том, что сообщено о подозрении местному жителю 38-летнему мужчине,

– сказала корреспондентка.

Она уточнила, что мужчине инкриминируют пособничество оккупантам. Он, в частности, помогал разграблять воинскую часть, передавал оккупантам имущество и несколько продуктовых предприятий.

Кроме того, по словам корреспондента, в Харьковской области суд наложил арест на имущество предприятий, принадлежащих россиянам. Речь уже об аресте 34 предприятий на общую сумму 700 миллионов гривен.

Очередные чистки среди оккупантов

Черненко рассказала, что в рядах оккупационных властей на Харьковщине произошла очередная волна чисток. В частности, это произошло на Боровщине, когда дело дошло до выплаты денег местным жителям за простую работу.

Им не отдают ни пайки, ни деньги. Потому что новая так называемая власть говорит, чтобы искали старую и тех, кто обещал что-то, пусть они выполняют,

– отметила она.

По словам корреспондентки, куда девались эти люди – вообще неизвестно.

Ситуация в Харькове: последние новости

российские убийцы 17 августа ударили ракетой по общежитию в Харькове. Известно, что погибли 18 человек. Число пострадавших составляет 45 человек, среди них есть дети.

Оккупанты 18 августа обстреляли общежитие в Слободском районе Харькова. На следующий день спасатели завершили разбор завалов.

Ночью 20 августа оккупанты снова нанесли ракетные удары по Харькову и области. Есть разрушение инфраструктуры.

Кстати – россияне цинично реагируют на удары по общежитиям Харькова: смотрите видео