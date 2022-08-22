Про це розповіла кореспондентка 24 каналу з Харкова Анна Черненко. До того ж, за її словами, нещодавно у лавах колаборантської влади відбулися чергові чистки.

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Як колаборантська влада готується до 1 вересня

Черненко зазначила, що у тимчасово окупованому Вовчанську Харківської області загарбники встановили бюст леніну.

До того ж тимчасова колаборантська влада хоче першокласників в одному з міських навчальних закладів вдягти у червоні галстуки,

– повідомила вона.

Тобто, зауважила кореспондентка, місцева псевдовлада не просто наражає дітей на ризик, всадивши їх за парти. Вона ще й вдалася до такої пропаганди.

Що відбувається на окупованих територіях Харківщини: дивіться відео

Пособники окупантів на Харківщині

Черненко повідомила, що від початку російського повномасштабного вторгнення у Харківській області розпочато 19 тисяч кримінальних проваджень, кожне п'яте із яких – пов'язане із війною. Також розпочато 141 провадження про держзраду, а 35 особам оголосили про підозру в колабораціонізмі.

У Вовчанську прокуратура, Служба безпеки України відзвітувала про те, що повідомлено про підозру місцевому мешканцю 38-річному чоловіку,

– сказала кореспондентка.

Вона уточнила, що чоловікові інкримінують пособництво окупантам. Він, зокрема, допомагав розграбовувати військову частину, передавав окупантам майно та кілька продуктових підприємств.

Крім того, за словами кореспондентки, у Харківській області суд наклав арешт на майно підприємств, які належать росіянам. Мовиться уже про арешт 34 підприємств на загальну 700 мільйонів гривень.

Чергові чистки серед окупантів

Черненко розповіла, що в лавах окупаційної влади на Харківщині відбулася чергова хвиля чисток. Зокрема, це виявилося на Борівщині, коли дійшла справа до виплати грошей місцевим мешканцям за просту роботу.

Їм не віддають ані пайки, ані гроші. Тому що нова так звана влада каже, щоб шукали стару і тих, хто обіцяв щось, нехай вони виконують,

– зазначила вона.

За словами кореспондентки, куди поділися ці люди – взагалі невідомо.

Ситуація в Харкові: останні новини

російські вбивці 17 серпня вдарили ракетою по гуртожитку у Харкові. Відомо, що загинули 18 людей. Кількість постраждалих становить 45 людей, серед них є діти.

Окупанти 18 серпня обстріляли гуртожиток у Слобідському районі Харкова. Наступного дня рятувальники завершили розбирати завали.

Вночі 20 серпня окупанти знову завдали ракетних ударів по Харкову та області. Є руйнування інфраструктури.

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