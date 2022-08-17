Про це розповіла кореспондентка 24 каналу з Харкова Анна Черненко. Вона наголосила, що місцевим мешканцям варто враховувати це й бути більш обережними.

До речі 23-річний харків'янин з механічним серцем боронить Україну від російських окупантів

окупанти замінували дороги й ліси на Харківщині

Черненко зазначила, що населенню заборонили відвідувати ліси у Харківській області. Також під забороною будь-які види полювання. Це зроблено, аби убезпечити мешканців від можливості натрапити на міни чи снаряди.

Буквально вчора отримали інформацію про те, що дистанційно замінували одразу кілька напрямків у різних регіонах області,

– наголосила вона.

За словами кореспондентки, місцеві телеграм-канали, зокрема, повідомляють про дистанційне замінування траси неподалік Коробочкиного у Чугуївському районі.

окупанти дистанційно мінують дороги та ліси на Харківщині: дивіться відео

Чим росіяни мінують дороги й ліси

Черненко розповіла, що російські окупанти спускали ці боєприпаси на парашутах. Вони металеві, оливкового кольору.

Людей просять бути більш уважними, якщо їхній шлях буде через Коробочкине на трасі,

– зауважила кореспондентка.

Вона також додала, що, за даними Генштабу, села Українка і Перемога були обстріляні боєприпасами запальної дії. Подібні боєприпаси становлять значну небезпеку й заборонені до використання міжнародним гуманітарним правом.

Зверніть увагу! У ніч на 16 серпня був один із наймасштабніших обстрілів Харкова за останній час. Ворог накрив вогнем одразу районів міста. російські загарбники вдарили по Харкову ракетами типу С-300.

Ситуація у Харкові: останні новини

російські окупанти вдень 16 серпня вкотре обстріляли Харків. Мер міста Ігор Терехов повідомив, що ворог влучив у гаражний кооператив та кілька приватних гаражів. Також постраждала транспортна інфраструктура міста.

Ввечері 16 серпня у Харкові знову пролунали вибухи. Мер міста повідомив, що окупанти уже вкотре били по Салтівці.

росіяни відкривали вогонь по Салтівському району міста з реактивних систем залпового вогню. У прокуратурі повідомили, що вони обстріляли одне з транспортних підприємств, яке вже не вперше потрапило під ворожий вогонь.

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