Россияне обстреляли частные дома и накрыли огнем спасателей: какая ситуация в Харьковской области
Российские оккупанты продолжают обстреливать Харьковщину. Пограничные и прифронтовые населенные пункты страдают больше всего.
В частности, в Купянске захватчики обстреляли частный сектор. Об этом 24 канала сообщила корреспондентка из Харькова Анна Черненко.
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К сожалению, двое мужчин, проживающих в Купянском районе, получили ранения. Их госпитализировали.
В Дворечном минометный обстрел накрыл пожарный транспорт, два автомобиля повреждены. Благотворители, меценаты и международные организации передают в Харьковскую область необходимый транспорт, ведь на этом направлении он работает буквально ежеминутно.
"Очень много вызовов, выездов, проверок. На днях наших работников ГСЧС накрывали повторным огнем, когда они работали на месте", – сообщила Черненко.
Кроме того, оккупанты ударили по Волчанску и Стрелечем.
Как возвращается к жизни оккупированная территория
После 9 месяцев вынужденной остановки начинает работу Балаклейская больница. Известно, что в результате вражеских обстрелов пострадали 3 корпуса, в том числе – детский. Кроме того, прилетало в столовую. Оккупировав Балаклею, российские военные под дулами автоматов выгнали медработников из больницы.
В больнице россияне разграбили практически все. Вынести не смогли только рентгеновский аппарат, поэтому разбили его,
– заметила Черненко.
В захваченных корпусах они совершили казармы и склад боеприпасов, а также – заминировали территорию. Более того, гранаты были прицеплены на каталках. Интересно, что захватчики продолжили бить по заведению, обвиняя в своих преступлениях ВСУ.
Балаклейская больница – первое восстановленное медицинское учреждение на деоккупированной территории. Часть здания даже пришлось достраивать, однако сейчас работы почти завершены. В больницу уже вернулись 60% работников, вскоре они начнут принимать первых пациентов. Всего в Харьковской области 269 медучреждений повреждены от российских обстрелов.
Что происходит на Харьковщине: последние новости
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