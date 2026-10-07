Вражеские FPV-дроны охотятся просто на водителей: как в Харьковской области спасают людей

В прифронтовых населенных пунктах начали массово отключать систему регулирования дорожного движения и монтировать специальные защитные экраны над автодорогами. К таким вынужденным мерам прибегли из-за целенаправленных ударов вражеских беспилотников по гражданскому транспорту.

О сложной ситуации в регионе рассказала корреспондентка Анна Черненко в эфире 24 Канала. По ее словам, российские военные сосредоточили свои удары на нескольких районах области, где под прицелом оказались обычные водители.

Почему отключают светофоры?

Больше всего от активности вражеских беспилотников страдают Дергачевская и Малоданиловская общины. Поскольку дроны буквально преследуют машины местных жителей, власти решили полностью обесточить светофоры на перекрестках.

Это сделано для того, чтобы водители могли максимально маневрировать, проскочить или вовремя остановиться,

– говорит журналистка.

Она добавила, что беспилотники наносят удары как по автомобилям на дорогах, так и по припаркованному транспорту.

Какая система защиты в области и в самом Харькове?

В северной части областного центра, в частности в районе Пятихаток, также усиливают меры безопасности. Там над частью подъездной дороги уже начали натягивать антидроновые сетки, чтобы защитить людей и их автомобили.

Также в Пятихатках установили первое мобильное укрытие на 50 мест, построенное в соответствии с новыми государственными строительными нормами и оборудованное для людей с инвалидностью. Его разместили рядом с остановкой общественного транспорта.

Городские власти Харькова уже закупили три таких сооружения и планируют разместить их в самых опасных районах, хотя общая потребность Харьковской области в мобильных укрытиях составляет более 1000 единиц.

Помимо FPV-дронов, значительную опасность представляют управляемые авиабомбы и реактивные средства поражения, время полета которых до Харькова составляет считанные минуты. Из-за этого жители часто не успевают добраться до капитальных убежищ,

– подчеркнул мэр Харькова Игорь Терехов.

Как уже сообщалось на нашем сайте, оккупанты регулярно запускают ударные беспилотники, которых становится все больше, по украинским городам. В частности, недавно враг совершил атаку на западные регионы, пытаясь поразить критически важную инфраструктуру.