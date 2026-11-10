Дроны на оптоволокне и удары по авто: как Россия изменила тактику атак на Харьковскую область

Ситуация в Харьковской области приобретает новые тревожные тенденции из-за изменения методов нанесения воздушных ударов противником. Местных жителей призывают обратить внимание на особенности угроз безопасности в регионе.

Ситуация в Харьковской области остается крайне напряженной из-за изменения тактики вражеских ударов по областному центру и прилегающим населенным пунктам. Об этом в эфире 24 Канала рассказала корреспондент из Харькова Аня Черненко.

Волна ударов по Харькову: что происходит в городе?

За последние дни в городе существенно возросло количество атак беспилотниками различного типа, наносящих целенаправленные удары по гражданской инфраструктуре. Только за четыре дня подряд по областному центру было зафиксировано 12 таких ударов, подавляющее большинство которых пришлось на Киевский район.

Создается такое впечатление, что россияне просто оттачивают мастерство: они выбирают в качестве целей какие-то автомобили, какие-то окна домов, оживленные перекрестки, просто места парковки,

– рассказывает Аня Черненко.

По ее словам, оккупанты обстреливают автомобили в движении и возле торговых центров, превращая городские кварталы в мишени для террора. В частности, во время недавнего удара тяжелые ранения получил ребенок в возрасте одного года и одиннадцати месяцев, который сейчас находится в реанимации.

Почему опасны беспилотники на оптоволокне?

Особую угрозу для мирного населения представляют новые технологии, которые использует враг во время атак. В частности, речь идет о случаях применения беспилотников, управляемых через оптоволоконный кабель, что существенно затрудняет своевременное реагирование.

Телеграм-каналы, какие-то мониторинговые каналы... не предупредят, к сожалению, об оптоволокне, поэтому здесь нужно прислушиваться и быть максимально внимательным,

– отмечает корреспондентка.

Военные эксперты и гражданские службы подчеркивают, что в современных условиях важно знать, как противодействовать дронам такого типа, и не пренебрегать правилами безопасности на улицах.

Какова ситуация в прилегающих общинах?

Не менее сложной является обстановка в Дергачевской и Малоданиловской общинах, где удары беспилотников стали регулярными. Из-за угрозы несколько автодорог уже признаны опасными для проезда, а под удары неоднократно попадал даже коммунальный и гражданский транспорт.

Осенью количество людей, убитых Россией именно в Дергачевской общине, составляет девять человек. Еще 45 человек ранены,

– отмечает Черненко.

Из-за постоянной опасности в общине увеличивают количество укрытий, устанавливают антидроновые сетки и планируют защитные коридоры для коммунальной техники.

Что известно о защите Харьковской области?

На фоне усиления вражеских ударов местные власти и жители постоянно ищут новые способы защиты городов, поскольку россияне атакуют Харьков новейшими разработками в области беспилотной авиации. В то же время во многих прифронтовых населенных пунктах развернуты масштабные мероприятия, в ходе которых власти демонстрируют, как пытаются спасти местное население от постоянных террористических обстрелов оккупантов.