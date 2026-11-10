Дрони на оптоволокні та удари по авто: як Росія змінила тактику атак на Харківщину

Ситуація на Харківщині залишається вкрай напруженою через зміну тактики ворожих ударів по обласному центру та прилеглих громадах. Про це в етері 24 Каналу розповіла кореспондентка з Харкова Аня Черненко.

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Хвиля ударів по Харкову: що відбувається в місті?

За останні дні в місті суттєво зросла кількість атак безпілотниками різного типу, які завдають цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі. Лише за чотири дні поспіль по обласному центру зафіксували 12 таких ударів, переважна більшість яких припала на Київський район.

Складається таке враження, що росіяни просто відточують майстерність: вони обирають за цілі якісь автівки, якісь вікна будинків, жваві перехрестя, просто місця паркування– розповідає Аня Черненко.

За її словами, окупанти б'ють по автівках у русі та біля торговельних центрів, перетворюючи міські квартали на мішені для терору. Зокрема, під час нещодавнього удару важких поранень зазнала дитина віком один рік і одинадцять місяців, яка тепер перебуває в реанімації.

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Чому небезпечні безпілотники на оптоволокні?

Особливу загрозу для мирного населення становлять нові технології, які використовує ворог під час атак. Зокрема, йдеться про випадки застосування безпілотників, керованих через оптоволоконний кабель, що суттєво ускладнює своєчасне реагування.

Телеграм-канали, якісь моніторингові канали... не попередять, на жаль, про оптоволокно, тому тут треба дослухатися і бути максимально уважним– зауважує кореспондентка.

Військові експерти та цивільні служби наголошують, що в сучасних умовах важливо знати, як протидіяти дронам такого типу та не нехтувати правилами безпеки на вулицях.

Яка ситуація в прилеглих громадах?

Не менш складною є обстановка у Дергачівській та Малоданилівській громадах, де удари безпілотників стали регулярними. Через загрозу кілька автошляхів уже визнано небезпечними для проїзду, а під удари неодноразово потрапляв навіть комунальний та цивільний транспорт.

За осінь кількість людей, яких вбила Росія саме в Дергачівській громаді, – це дев'ятеро людей. І ще 45 людей поранено– зазначає Черненко.

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Через постійну небезпеку у громаді нарощують кількість укриттів, встановлюють антидронові сітки та планують захисні коридори для комунальної техніки.

Що відомо про захист Харківщини?

На тлі посилення ворожих ударів місцева влада та жителі постійно шукають нові шляхи оборони міст, оскільки росіяни атакують Харків новітніми розробками безпілотної авіації. Водночас у багатьох прифронтових населених пунктах розгорнуто масштабні заходи, де влада показує, як намагаються врятувати місцеве населення від постійних терористичних обстрілів окупантів.