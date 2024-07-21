Фронт в 30 километрах, обстрелы вместо колыбельных: как происходит эвакуация из Купянщины

Активно продолжается эвакуация населения Купянского района на Харьковщине. Волонтеры помогают людям выехать. В частности, в конце июня в перечень для обязательной эвакуации добавили село Моначиновка.

От села Моначиновка – 30 километров до линии фронта. Корреспондентка из Харькова Анна Черненко рассказала 24 Каналу, что там люди слышат все обстрелы.

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Эвакуация доступна для каждого

Анна Черненко отметила, что сейчас власть и волонтеры делают все возможное, чтобы выезжали хотя бы женщины и дети. Но бесплатная эвакуация доступна абсолютно для каждого. Очень часто мужчины и пожилые люди отказываются ехать. Также сейчас будет решаться вопрос о расширении эвакуационной зоны именно для детей, подростков.

Волонтеры общественной организации "Роза на руке" рассказывают, что людей приходится вывозить под звуки обстрелов. Однако они прилагают максимум усилий, чтобы наши граждане были в безопасности.

В среднем отсюда 30 километров до фронта. Спим. Обстрелы для нас как колыбельная,

– рассказал житель села Моначиновка Виктор.

Заместитель начальника пожарно-спасательной части Купянска Артем Гайворонский отметил, что в последние недели ситуация очень напряженная. За последние три дня было более 10 вызовов на пожары после обстрелов. Страдают жилые дома. В частности, поселок Купянск-Узловой, село Куриловка, поселок Ковшаровка и город Купянск.

"Рядом разрушенные дома, предприятия. Просто из того вооружения, которым обстреливают купянские села, от ракет до FPV-дронов, преследования иногда этих машин, которые эвакуируют людей. Мы понимаем, что лучше уехать. Такие решения сложные, но они принимаются", – сказала корреспондентка.

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Сейчас ждут расширения карты эвакуации для детей еще на 13 населенных пунктов. Людям сообщат социальные службы, волонтеры, правоохранители, чтобы они были готовы, понимали, какие вещи собрать, куда их отвезти.

"На днях из Харькова выехала группа детей из Купянщины, которые поехали отдохнуть за границу за средства благотворителей. Есть и такая услуга, такие условия, программы, чтобы немножко развлечь детей, и главное – вывезти их в безопасность", – добавила Черненко.