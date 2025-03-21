Сыплют УАБами без разбора: россияне беспощадно стирают с лица земли Купянск

Российские оккупанты цинично атакуют Купянск на Харьковщине. Для ударов враг применяет управляемые авиабомбы, а также беспилотники, ствольную артиллерию.

К сожалению, известно и о погибших. Корреспондентка из Харькова Анна Черненко рассказала 24 Каналу, что экстренные службы продолжают работать на местах разрушений.

Читайте также Сверхсложные повреждения: более 30 УАБов попали по центру Купянска ночью

Враг атакует Купянск

Анна Черненко отметила, что в течение 20 марта спасатели, правоохранители, медики продолжали работать на разбитых улицах Купянска. Напомним, что 19 марта россияне выпустили 31 УАБ по населенному пункту. Кроме того, использовали и ствольную артиллерию, и беспилотники.

Продолжалась работа экстренных служб. Они должны были потушить пожары, разобрать завалы, найти людей, которые пострадали. К сожалению, стало известно, что из-за обстрелов 19 марта погибло два человека. Мужчина, которому более 50 лет. Также под завалами нашли тело женщины 86 лет. Кроме того, людей уговаривают соглашаться на эвакуацию, которая сейчас еще больше нужна.

Враг беспощадно разрушает Купянск. Кроме частных домов, было очень много чего разбито. Что-то повторно. Это и предприятия, которые уже были повреждены, и инфраструктурные объекты. Эти бомбы они сыпали просто без разбора. Накрывали также ударами из других типов оружия,

– сказала корреспондентка.

Работать там во время таких массированных атак, которые были волнами, очень сложно. Однако наши экстренные службы продолжают это делать несмотря на все.