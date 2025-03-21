На жаль, відомо і про загиблих. Кореспондентка з Харкова Анна Черненко розповіла 24 Каналу, що екстрені служби продовжують працювати на місцях руйнувань.

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Ворог атакує Куп'янськ

Анна Черненко зазначила, що протягом 20 березня рятувальники, правоохоронці, медики продовжували працювати на розбитих вулицях Куп'янська. Нагадаємо, що 19 березня росіяни випустили 31 КАБ по населеному пункту. Крім того, використовували і ствольну артилерію, і безпілотники.

Продовжувалася робота екстрених служб. Вони мали загасити пожежі, розібрати завали, знайти людей, які постраждали. На жаль, стало відомо, що через обстріли 19 березня загинуло двоє людей. Чоловік, якому понад 50 років. Також під завалами знайшли тіло жінки 86 років. Крім того, людей вмовляють погоджуватись на евакуацію, яка зараз ще більше потрібна.

Ворог нещадно руйнує Куп'янськ. Окрім приватних будинків, було дуже багато чого розбито. Щось повторно. Це і підприємства, які вже були пошкоджені, й інфраструктурні об'єкти. Ці бомби вони сипали просто без розбору. Накривали також ударами з інших типів зброї,

– сказала кореспондентка.

Працювати там під час таких масованих атак, які були хвилями, дуже складно. Однак наші екстрені служби продовжують це робити попри все.