Так, оккупанты нанесли удары по гражданской инфраструктуре Харьковской области. Как отметила корреспондентка 24 Канала из Харькова Анна Черненко, в городе Купянск захватчики повредили гражданское предприятие.
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Россияне усилили обстрелы Харьковщины
В то же время в поселке Двуречная россияне попали в квартиру на 2 этаже, вражеский снаряд просто влетел в жилище. Кроме того, там повреждено частное домохозяйство и крыша здания. К счастью, в течение этих суток в результате обстрелов захватчиков нет раненых.
Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщил, что на Купянском направлении есть определенные скопления российских войск. Оккупанты активизировали усилия в сторону Кременной – там фактически проходит линия фронта и продолжаются активные боевые действия.
Относительно других территорий области и скопления – есть определенное маневрирование войск и по Белгородскому, и по Богодуховскому направлениям. Вооруженные Силы адекватно реагируют на эти вызовы и угрозы, принимают соответствующие решения,
– сообщил глава Харьковской ОВА.
По его словам, увеличение обстрелов связано с попытками врага максимально растянуть линию фронта.
Черненко рассказала о ситуации в Харьковской области: смотрите видео
Атаки оккупантов в Харьковской области
- Российские захватчики расстреляли автобусы с гражданскими во время оккупации Боровой Харьковской области. Трагедия произошла еще 14 апреля 2022 года. В настоящее время правоохранители собирают доказательства российского преступления. Открыто уголовное производство.
- Враг постоянно терроризирует приграничные населенные пункты Купянского, Чугуевского и Харьковского районов Харьковщины. 20 января оккупанты обстреляли населенные пункты этих районов из ствольной и реактивной артиллерии, танков и минометов. К сожалению, в результате циничной атаки россиян погибшие и пострадавшие.
- Купянский район области страдает от террора захватчиков больше всего. В Волчанске оккупанты попали в учебное заведение. Там произошло возгорание крыши, которое ликвидировала ГСЧС.
- В то же время 16 января, вражеские обстрелы подвергся сам Купянск. Оккупанты ударили по сектору многоэтажек. Как следствие, под домом образовалась огромная воронка, повреждены стены и выбиты окна. Имеются раненые среди гражданского населения.