Так, окупанти завдали ударів по цивільній інфраструктурі Харківської області. Як зазначила кореспондентка 24 Каналу з Харкова Анна Черненко, у місті Куп'янськ загарбники пошкодили цивільне підприємство.

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Росіяни посилили обстріли Харківщини

Водночас у селищі Дворічна росіяни влучили у квартиру на 2 поверсі, ворожий снаряд просто влетів у помешкання. Крім того, там пошкоджено приватне домогосподарство та дах будівлі. На щастя, упродовж цієї доби внаслідок обстрілів загарбників немає поранених.

Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив, що на Куп'янському напрямку є певні скупчення російських військ. Окупанти активізували зусилля у бік Кремінної – наразі там фактично проходить лінія фронту та тривають активні бойові дії.

Щодо інших територій області та скупчення – є певне маневрування військ і по Білгородському, і по Богодухівському напрямках. Збройні Сили адекватно реагують на ці виклики та загрози, приймають відповідні рішення,

– повідомив очільник Харківської ОВА.

За його словами, збільшення обстрілів пов'язане зі спробами ворога максимально розтягнути лінію фронту.

Черненко розповіла про ситуацію на Харківщині: дивіться відео

Атаки окупантів на Харківщині