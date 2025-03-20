"Даже ходить трудно": в ОТГ "Харьков" рассказали о влиянии потепления на ход боевых действий

На Харьковском направлении погодные условия вносят свои коррективы в ход боевых действий. Потепление позволяет оккупантам больше времени удерживать свой личный состав на переднем крае.

Об этом в четверг, 20 марта, в эфире телемарафона сообщил представитель оперативно-тактической группировки "Харьков" Павел Шамшин, передает 24 Канал.

Смотрите также В DeepState проанализировали продвижение врага на правом берегу реки Оскол

Как изменился ход боевых действий

Хотя потепление и дает некоторые преимущества для врага, однако, по словам Шамшина, из-за такой погоды россиянам стало гораздо труднее передвигаться.

Если раньше они несли на себе немало средств для обогрева, то сейчас могут заменить это на вооружение, на дополнительные боеприпасы, воду, еду, медикаменты. Если говорить о передвижении техники, то теплая погода тоже вносит свои коррективы. Почвы размокли. В таких условиях не то что ездить, даже ходить трудно,

– заявил он.

В то же время других подробностей относительно этого представитель не раскрыл.

К слову, ранее сообщали, что россияне в последнее время начали использовать все больше оптоволоконных дронов, обстреливая пограничные Харьковскую, Сумскую и Черниговскую области. Там атаки, в том числе дронами, фиксируются ежедневно.