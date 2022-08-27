Под Херсоном россияне создают иллюзию накопления сил, – Гуменюк о настоящей ситуации

Ранее появлялась информация, что из временно оккупированного Херсона сбегает руководящий состав российской армии. Однако впоследствии в ГУР сообщили, что это была лишь ротация.

Ротация – это явление, которое существует, в том числе и в управлении войсками. Об этом в эфире национального телемарафона заявила руководитель объединенного координационного пресс-центра Сил обороны Юга Наталья Гуменюк, сообщает 24 канал.

Заметьте Генерал-лейтенант назвал факторы, указывающие, что ВСУ перехватили инициативу на фронте

россияне делают вид, что накапливают силы на Херсонщине

Гуменюк отметила, что у российских войск чрезвычайная деморализация. В частности, офицерский состав, осознавая, что они сделали и какое наказание за это будет, пытаются скрыться. оккупанты ищут для этого разные способы – от нанесения себе увечий до получения легких ранений.

И даже такую себе ротацию затеяли. Мол, мы уже уехали, давайте, те, кто не разобрался в ситуации, туда возвращайтесь. А те, кто не разобрался в ситуации, не слишком хорошо ориентируются на местности. Ну, возвращаются, так возвращаются. Нам всегда есть чем встретить, мы – гостеприимная нация,

– добавила Гуменюк.

По ее словам, на Херсонском направлении оккупанты пытаются осуществлять маневры техникой.

"Во первых, напомню – это информационный фронт, информационная война. И перемещение техники может создавать иллюзию того, что она накапливается, что ее становится больше, потому что в одно село заехали, другое. Вроде бы стало больше", – отметила руководитель пресс-центра.

Однако на самом деле перемещается техника, которую оккупанты завезли еще раньше. Защитники ее отслеживают и обязательно найдут, так что украинцам можно быть спокойными.

Будет интересно – военный обозреватель спрогнозировал события на Херсонщине: смотрите видео