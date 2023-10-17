Об этом 24 Канала рассказал военнослужащий ВСУ Игорь Шолтыс, заметив, что ситуация в Херсонской области напряженная и острая, учитывая регулярные обстрелы со стороны оккупантов. Они буквально равняют с землей Берислав и другие населенные пункты.
Смотрите также Россияне массированно наступают на Авдеевку: как через неделю сменилась линия фронта
Инициатива на стороне Украины
Как отметил Шолтыс, оккупанты по-прежнему активно применяют ствольную артиллерию, реактивные системы залпового огня и т.д. Однако в последнее время они стали активнее использовать авиацию.
Силы обороны Украины активно отвечают противнику. Работает как ствольная артиллерия, так и РСЗО. Активно используются FPV-дроны.
Ситуация острая из-за обстрелов оккупантом. Но кошмарим врагов на левом берегу Днепра, чтобы создать плацдарм для дальнейшего продвижения Сил обороны. Надо отбросить врагов от берега, чтобы можно было реализовывать контрнаступательную операцию здесь,
– отметил Шолтыс.
Смотрите разговор с Игорем Шолтысом на ютубе 24 Канала
Сейчас оккупанты распространяют фейк, будто они планируют наступать на Херсонском направлении. Это абсолютный бред. Инициатива находится на стороне Украины. Не следует доверять российским и пророссийским источникам.
Ситуация на фронте: коротко
- В ночь на 17 октября украинские военные нанесли удары по аэродромам вблизи Луганска и Бердянска. Есть мощные результаты по уничтоженным вертолетам врага.
- Всего лишь за неделю на Донбассе удалось поразить многие самолеты врага. Известно о трех уничтоженных российских Су-25.
- С начала полномасштабного вторжения ВСУ уничтожили 289 430 оккупантов. А за прошедшие сутки, 16 октября, – еще 800 личного состава врага. Также оккупанты потеряли 4979 танков, 9405 боевых бронированных машин, 6936 артиллерийских систем и т.д.