Россияне пытаются возвращаться на позиции: просох ли левый берег Херсонской области
После подрыва Каховской ГЭС Россией на левом берегу Херсонской области еще есть подтопление, но вода постепенно отходит. Российские оккупанты начали восстанавливать свои затопленные окопы и пытаются вернуться на свои позиции.
Об этом 24 Каналу сообщил депутат Херсонского областного совета и военнослужащий ВСУ Сергей Хлань. По его словам, украинские защитники постоянно накрывают группировку врага на левом берегу.
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"Окопы россиян на левом берегу были затоплены. Сейчас оккупанты начали свои восстановительные работы, облицовывают их древесиной, которую вырубывают в Алешковском лесу. Они пытаются возвращаться на свои позиции. Конечно, ВСУ постоянно накрывают группировку врага на левом берегу", – рассказал депутат.
Обстрелы правого берега Херсона
Сергей Хлань отметил, что за минувшие сутки обстрелы уменьшились почти вдвое. Однако обстрелы Херсона и всего правого берега области продолжаются. Ситуация остается напряженной.
Оккупанты начали в последнее время применять больше авиации, управляемых авиабомб, чтобы накрывать правый берег. В основном страдают населенные пункты возле Антоновского моста: Антоновка, Киндийка. Также населенные пункты у плотины Каховской ГЭС: Веселое и Казачьи Лагери,
– сказал он.
Быт людей на левом берегу
Депутат Херсонского облсовета рассказал, что некоторые люди из населенных пунктов, которые были затоплены из-за подрыва Каховской ГЭС, возвращаются в свои дома. Их быт тяжелый, есть проблемы с питьевой водой. Кроме того, там зафиксированы вспышки инфекционных заболеваний.
Конечно, людей осталось очень мало. Хотя все же некоторые возвращаются в свои дома и начинают там восстановительные работы. Ибо людям негде жить, поэтому они возвращаются и обустраивают свое жилье,
– объяснил Хлань.
Ситуация на левом берегу: последние новости
- После подрыва Каховской ГЭС 6 июня высокая вода отбросила россиян с их позиций. Им пришлось отодвинуться и подойти поближе к следующему эшелону их обороны. Руководитель объединенного пресс-центра Оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк рассказала, что сейчас российское командование возвращает захватчиков на предыдущие позиции.
- По ее словам, Силы обороны провели результативную работу по уничтожению российских пусковых систем зенитно-ракетных комплексов, складов с боеприпасами и районов сосредоточения живой силы и техники. Как следствие, количественные показатели обстрелов оккупантов уменьшились по меньшей мере на треть.
- Ранее Сергей Хлань сообщал, что ситуация на правом берегу Херсонской области значительно лучше, чем на оккупированном левобережье.