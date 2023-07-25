Россияне пытаются возвращаться на позиции: просох ли левый берег Херсонской области

После подрыва Каховской ГЭС Россией на левом берегу Херсонской области еще есть подтопление, но вода постепенно отходит. Российские оккупанты начали восстанавливать свои затопленные окопы и пытаются вернуться на свои позиции.

Об этом 24 Каналу сообщил депутат Херсонского областного совета и военнослужащий ВСУ Сергей Хлань. По его словам, украинские защитники постоянно накрывают группировку врага на левом берегу.

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"Окопы россиян на левом берегу были затоплены. Сейчас оккупанты начали свои восстановительные работы, облицовывают их древесиной, которую вырубывают в Алешковском лесу. Они пытаются возвращаться на свои позиции. Конечно, ВСУ постоянно накрывают группировку врага на левом берегу", – рассказал депутат.

Обстрелы правого берега Херсона

Сергей Хлань отметил, что за минувшие сутки обстрелы уменьшились почти вдвое. Однако обстрелы Херсона и всего правого берега области продолжаются. Ситуация остается напряженной.

Оккупанты начали в последнее время применять больше авиации, управляемых авиабомб, чтобы накрывать правый берег. В основном страдают населенные пункты возле Антоновского моста: Антоновка, Киндийка. Также населенные пункты у плотины Каховской ГЭС: Веселое и Казачьи Лагери,

– сказал он.

Быт людей на левом берегу

Депутат Херсонского облсовета рассказал, что некоторые люди из населенных пунктов, которые были затоплены из-за подрыва Каховской ГЭС, возвращаются в свои дома. Их быт тяжелый, есть проблемы с питьевой водой. Кроме того, там зафиксированы вспышки инфекционных заболеваний.

Конечно, людей осталось очень мало. Хотя все же некоторые возвращаются в свои дома и начинают там восстановительные работы. Ибо людям негде жить, поэтому они возвращаются и обустраивают свое жилье,

– объяснил Хлань.

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