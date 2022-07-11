Почти все уже готово к наступлению, – Ступак о контратаке ВСУ на Херсонщине

Судя по заявлениям украинских чиновников, почти все готово к контрнаступлению на Херсонщине. ВСУ подготовили много личного состава и техники для такой операции.

Об этом рассказал бывший сотрудник СБУ и эксперт Украинского института будущего Иван Ступак. Он обратил внимание на недавнее заявление министра обороны Алексея Резникова о приказе президента деоккупировать юг Украины.

Важно Более 200 в тяжелом состоянии, 120 погибших: какие потери оккупантов после удара ВСУ на Херсонщине

Сколько времени может занять контрнаступление на Херсонщине

По его словам, подобные заявления никогда поспешно не объявляют. Похожая ситуация происходит с западным вооружением. О его наличии сообщают уже тогда, когда оно действительно находится на фронте. Здесь все идентично.

Накладывая заявление на эту ситуацию, мы имеем такую историю. Почти все уже готово к контрнаступлению и освобождению наших территорий (на юге – 24 канал). У нас есть личный состав и военная техника. Конечно, хотелось бы еще больше техники. Но уже есть поток вооружения. Мы можем освобождать нашу территорию,

– подчеркнул Иван Ступак.

Бывший сотрудник СБУ считает, что точно спрогнозировать, сколько продлится эта операция – довольно сложно. Он уверен, что на освобождение Юга не уйдет несколько месяцев. Может быть, операция займет плюс-минус месяц.

Напомним, недавно министр обороны Алексей Резников в разговоре с британским изданием The Sunday Times заявил, что президент отдал приказ освободить часть южных территорий Украины, где находятся российские захватчики. Для этого ВСУ собирает миллионные боевые силы.

Ранее руководитель Главного управления разведки Кирилл Буданов отмечал, что в августе должен произойти переломный момент в войне. До этого времени Украина получит достаточное количество вооружения, которое поможет еще эффективнее противодействовать российским оккупантам. Он отмечает, что тогда мир увидит первые победы ВСУ. А к концу года боевые действия существенно снизятся.

Почти все готово к контрнаступлению ВСУ на юге Украины – Ступак: смотрите видео