Такое мнение 24 Каналу озвучил военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко. По его словам, у подразделения "Днепр" интересная история формирования.

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"Если группу "Днепр" сравнивать по качеству, например, с группой "Восток", которая находится в Запорожской области и частично в Донецкой, или "Центр" или "Запад", которые оперируют на Лимано-Купянском направлении, то "Днепр" "намного хуже штатной комплектацией, личным составом, возможностями наступательного, оборонительного характера. Их очень интересно формировали", – сказал он.

Оккупанты вынуждены выбирать одно из двух

Александр Коваленко отметил, что когда россияне бежали из правобережья Херсонской области, у них была уверенность, что первая, вторая и третья линии обороны на левому берегу, а также Днепр – несомненные препятствия для любых действий ВСУ.

Итак, основная комплектация, силы и ресурсы, которые необходимы – это Запорожская область или Бахмутское направление. Хотя тогда, прежде всего, на Бахмут все отправлялось, почти все ресурсы. Таким образом сформировалась эта дефективная группа войск "Днепр",

– объяснил военный обозреватель.

Сейчас несмотря на все проблемы с ресурсами у врага, частично они перемещают некоторые подразделения в Запорожскую область, чтобы усилить группу войск "Восток". Это впервые произошло в середине июня – начале июля, когда они были вынуждены использовать свои резервы в Запорожской области и усиливать тыловую зону подразделениями, которые перетягивались из Херсонской области.

Однако впоследствии в Херсонской области увеличивалась "серая" зона. Это приостановило использование группы войск "Днепр". Сейчас несмотря на то, что "серая" зона продолжает увеличиваться, они вынуждены некоторые подразделения перетаскивать в Запорожскую область, понимая все риски.

"Вынуждены, потому что даже 76-я десантно-штурмовая дивизия не бесконечна. 234-й и 237-й десантные полки, которые именно от этой дивизии были передислоцированы в Запорожскую область, скоро могут закончиться, ресурса тогда не будет. Следовательно, они вынуждены выбирать одно из двух", – добавил Коваленко.

Обратите внимание! Херсон и правобережную часть Херсонской области украинские военные освободили осенью 2022 года. Оккупанты постоянно обстреливают деоккупированные населенные пункты.

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