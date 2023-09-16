Таку думку 24 Каналу озвучив військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко. За його словами, підрозділ "Дніпро" має цікаву історію формування.

Читайте також ЗСУ мали успіх біля Кліщіївки та на Мелітопольському напрямку: карта боїв за 16 вересня

"Якщо групу "Дніпро" порівнювати по якості, наприклад, з групою "Схід", яка перебуває у Запорізькій області та частково у Донецькій, або "Центр" чи "Захід", які оперують на Лимано-Куп'янському напрямку, то "Дніпро" набагато гірше за штатною комплектацією, особовим складом, можливостями наступального, оборонного характеру. Їх дуже цікаво формували", – сказав він.

Окупанти змушені обирати одне з двох

Олександр Коваленко зазначив, що коли росіяни тікали з правобережної Херсонщини, у них була впевненість, що перша, друга та третя лінії оборони по лівому берегу, а також Дніпро є безсумнівними перепонами для будь-яких дій ЗСУ.

Отже, основна комплектація, сили та ресурси, які потрібні – це Запорізька область або Бахмутський напрямок. Хоча тоді насамперед на Бахмут все відправлялося, майже усі ресурси. У такий спосіб сформувалась ця дефективна група військ "Дніпро",

– пояснив військовий оглядач.

Зараз попри усі проблеми з ресурсами у ворога, частково вони переміщують деякі підрозділи у Запорізьку область, щоб підсилити групу військ "Схід". Це вперше відбулось у середині червня – на початку липня, коли вони були змушені використовувати свої резерви у Запорізькій області та підсилювати тилову зону підрозділами, які перетягувались з Херсонської області.

Однак згодом у Херсонській області збільшувалась «сіра» зона. Це призупинило використання групи військ "Дніпро". Зараз попри те, що "сіра" зона продовжує збільшуватись, вони змушені деякі підрозділи перетягувати у Запорізьку область, розуміючи усі ризики.

"Змушені, тому що навіть 76-та десантно-штурмова дивізія не нескінченна. 234-й та 237-й десантні полки, які саме від цієї дивізії були передислоковані у Запорізьку область, скоро можуть закінчитись, ресурсу тоді не буде. Отже, вони змушені обирати одне з двох", – додав Коваленко.

Зверніть увагу! Херсон та правобережну частину Херсонської області українські військові звільнили восени 2022 року. Окупанти постійно обстрілюють деокуповані населені пункти.

Ситуація у Херсонській області: останні новини