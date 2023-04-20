Грабеж и мародерство, – Жданов об краже оккупантами лодок у людей в Херсонской области
Россияне продолжают терроризировать местное население на временно оккупированных территориях Украины. В Херсонской области захватчики незаконно конфисковывают лодки у украинцев.
Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт Олег Жданов. По его словам, оккупанты уже отобрали у херсонцев более 30 лодок.
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Россияне отбирают лодки у украинцев
Жданов отметил, что гауляйтер Херсонской области Владимир Сальдо заявил о конфискации плавательных средств у жителей левого берега. Как утверждают захватчики, лодки нужны для российского флота.
Практически идет грабеж и мародерство плавательных средств. Лодка для людей – еще одна помощь в хозяйстве. Когда ее просто ни за что конфисковывают, это очень больно и обидно,
– подчеркнул он.
По словам военного эксперта, сейчас оккупационная администрация уже отобрала у местных более 30 лодок.
Жданов о краже лодок в Херсонской области: смотрите видео
Оккупанты минируют территории
Олег Жданов отметил, что на временно оккупированных территориях Херсонской области российские захватчики продолжают минировать районы и наращивать оборонные возможности. Кроме того, пострадали реки Конка и Днепр.
"Есть случаи, когда местные жители взрывались на вражеских минах при попытке переправиться или спуститься в воду. То есть минируют все. Россия прилагает достаточно значительные усилия, чтобы создать систему обороны", – добавил военный эксперт.
Воровство лодок у херсонцев: что известно
- Гауляйтер Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что оккупационные войска уже конфисковали у гражданских жителей более 30 лодок.
- Коллаборант имеет свое объяснение воровству. Якобы "длится военное положение", поэтому захватчики "имеют право" отбирать у украинцев любые вещи.
- Он сказал, что лодки должны усиливать российский флот. Украинцам он пообещал "компенсацию".