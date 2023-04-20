Грабеж и мародерство, – Жданов об краже оккупантами лодок у людей в Херсонской области

Россияне продолжают терроризировать местное население на временно оккупированных территориях Украины. В Херсонской области захватчики незаконно конфисковывают лодки у украинцев.

Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт Олег Жданов. По его словам, оккупанты уже отобрали у херсонцев более 30 лодок.

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Россияне отбирают лодки у украинцев

Жданов отметил, что гауляйтер Херсонской области Владимир Сальдо заявил о конфискации плавательных средств у жителей левого берега. Как утверждают захватчики, лодки нужны для российского флота.

Практически идет грабеж и мародерство плавательных средств. Лодка для людей – еще одна помощь в хозяйстве. Когда ее просто ни за что конфисковывают, это очень больно и обидно,

– подчеркнул он.

По словам военного эксперта, сейчас оккупационная администрация уже отобрала у местных более 30 лодок.

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Оккупанты минируют территории

Олег Жданов отметил, что на временно оккупированных территориях Херсонской области российские захватчики продолжают минировать районы и наращивать оборонные возможности. Кроме того, пострадали реки Конка и Днепр.

"Есть случаи, когда местные жители взрывались на вражеских минах при попытке переправиться или спуститься в воду. То есть минируют все. Россия прилагает достаточно значительные усилия, чтобы создать систему обороны", – добавил военный эксперт.

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