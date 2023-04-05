Оккупанты могут готовить "жест доброй воли" в Херсонской области: что на это указывает

Часть Херсонской области временно оккупирована Россией. Местные жители выживают в очень сложных условиях. Однако есть вероятность, что вскоре россияне сбегут оттуда.

Об этом в эфире 24 Канала рассказал заместитель председателя Херсонского областного совета Юрий Соболевский. По его словам, на это указывают некоторые детали, но не исключено, что это ловушка для ВСУ.

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Оккупанты могут выйти из Херсона

Соболевский отметил: стоит очень осторожно анализировать действия россиян, потому что они коварны и учитывают, что Украина наблюдает за происходящим на временно оккупированных территориях. Поэтому это может быть ловушкой для ВСУ.

Они могут готовить ловушки для ВСУ, создавая иллюзию, что они собираются покидать территорию. Но мы видим определенные признаки, что действительно возможен "жест доброй воли". Их военные активно скупают гражданские вещи на местных рынках, снова идет волна ограблений и мародерства,

– объяснил он.

Заместитель председателя Херсонского облсовета обратил внимание, что то же самое происходило, когда ВСУ наступали на уже освобожденную часть Херсонской области.

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Реалии жизни на оккупированной части Херсонщины

Юрий Соболевский подчеркнул, что ситуация в оккупированной части Херсонской области очень сложная. Регион находится в состоянии гуманитарного кризиса, людей ограничивают даже в получении медицинской помощи и передвижении.

"Враг очень активно продвигает принудительную паспортизацию. Люди просто вынуждены получать этот паспорт, потому что это уже вопрос выживания. Люди не хотят жить в "русском мире", не хотят этого гражданства. Но, к сожалению, там созданы такие условия, что некоторые люди вынуждены это делать", – сказал чиновник.

Как действовать жителям оккупированных территорий

Заместитель председателя Херсонского областного совета отметил, что местным следует избегать любой коммуникации с российскими оккупантами, насколько это возможно.

На самом деле это орда, поэтому могут быть любые действия относительно наших людей, в том числе – военные преступления против жизни людей, имущественные преступления. Они уже не чувствуют себя армией, которая кого-то освобождает. Они чувствуют, что они враги,

– отметил он.

Также Соболевский подчеркнул, что людям необходимо готовиться к возможным боевым действиям: делать запасы пищи, питьевой воды, подготовить аптечку и следить за своими близкими, особенно – за детьми и пенсионерами.

"Когда начнутся боевые действия, нужно как можно меньше времени находиться на открытом пространстве. Наибольший риск – попасть под обстрел, получить ранения во время боевых действий", – говорит чиновник.

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