Минируют даже подступы: как оккупанты обустраиваются на левом берегу Днепра

В Херсонской области российские оккупанты пытаются закрепиться на левом берегу Днепра. Они даже минируют подступы.

Об этом в эфире национального телемарафона рассказала начальница Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны Юга Наталья Гуменюк, сообщает 24 канал. По ее словам, россияне также обустраивают траншейные средства обороны и используют железобетонные конструкции.

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Россияне обустраиваются на левом берегу Днепра

Гуменюк рассказала, что россияне обустраиваются на левом берегу Днепра наспех. Они обычно похищают у местных жителей стройматериалы и все, что плохо лежит.

То, что они пытаются распространять почти по всей оккупированной территории такую видимость, что перевозятся железобетонные конструкции, – это тоже определенное психологическое давление на людей о том, что они здесь постоянно, они укрепляются и пытаются создать рубежи обороны.

– добавила руководитель прессцентра.

По ее словам, исчезновение российских флагов из админпостроек в Херсоне может быть проявлением определенной провокации. Россияне пытаются создать впечатление, что покинули населенный пункт и заходить в него безопасно. Однако, учитывая, что оккупанты готовились к уличным боям и как они располагали свои подразделения, в ВСУ понимают, что это запланированная тактика.

"Не стоит спешить радоваться. Надо понимать, что гибридная война означает и вот такие информационные вбросы, атаки, которые могут быть рассчитаны на ослабление регулярных войск. Но мы видим ситуацию под другим углом и среагируем адекватно", — подытожила Гуменюк.

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