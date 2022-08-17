У россиян нет ресурса для наступления в Херсонской области, – военный эксперт

17 августа 2022 , 18:10
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Сомнительно, что у оккупантов есть достаточные ресурсы для проведения наступления в Херсонской области. Они не в состоянии идти в атаку на этом направлении.

Об этом 24 каналу рассказал военный эксперт Павел Нарожный. По его словам, оккупанты пытаются наступать на Донбассе. Соответственно, серьезных ресурсов для атаки в Херсонской области у них уже нет.

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Я думаю, что это так называемый "беспокоящий огонь", отвлекают внимание. Я не думаю, что у них сейчас есть ресурсы, чтобы идти в наступление конкретно в Херсонской области. Они ведут действия наступательного характера в Донбассе. Но в Херсонской области я такого не вижу, – отметил Нарожный.

ВСУ не будут штурмовать Херсон

Военный эксперт считает, что все боевые действия на правом берегу Херсона завершатся в пользу ВСУ. Украинские военные в конце концов возьмут в своеобразное оцепление оккупантов вблизи города, но на штурм идти не будут. Будут ждать, пока захватчики сдадутся.

Это и есть специальное окружение. Отрезают от ресурсов и ждут. Я думаю, что нет других вариантов. 100%, что города штурмовать не будут. Если мы села не штурмуем, а ждем, пока оккупанты сдадутся. Это будет то же самое, – отмечает военный эксперт.

Такая тактика позволяет избежать лишних потерь как среди украинских военных, так и гражданских жителей.

Нарожный о ситуации в Херсонской области: смотрите видео

Напомним, недавно украинские военные успешно уничтожили базу россиян во временно оккупированной Новой Каховке. По предварительным данным, удалось ликвидировать от 10 до 15 захватчиков, еще примерно столько же ранены.

 

Автор: Петро Синєокий