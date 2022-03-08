Ситуация в Изюме тяжелая, россияне осаждают город, – глава Харьковской ОВА
Олег Синегубов заявил, что ситуация в Изюме на Харьковщине тяжелая. По состоянию на утро 8 марта захватчики осаждают город.
О текущей ситуации в Изюме глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов рассказал в эфире одного из телеканалов, сообщает 24 канал.
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В Изюме ситуация тяжелая
У нас остается довольно тяжелой ситуация в городе Изюм,
– отметил Синегубов.
Он добавил, что россияне 7 марта пытались зайти туда, но не смогли. Украинские защитники отогнали врага. Однако город все еще остается в осаде захватчиков. Они препятствуют попыткам доставить туда гуманитарные грузы и эвакуировать население.
Напомним, накануне стало известно, что россияне, чтобы захватить Изюм, прибегают к террору – бьют по домам местных жителей и инфраструктуре.
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