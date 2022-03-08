Про поточну ситуацію в Ізюмі глава Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов розповів в ефірі одного з телеканалів, повідомляє 24 канал.
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В Ізюмі ситуація важка
У нас залишається досить важкою ситуація по місту Ізюм,
– зазначив Синєгубов.
Він додав, що росіяни 7 березня намагалися зайти туди, однак не змогли. Українські захисники відігнали ворога. Проте місто все ще залишається в облозі загарбників. Вони перешкоджають спробам доставити туди гуманітарні вантажі та евакуювати населення.
Нагадаємо, напередодні стало відомо, що росіяни, аби захопити Ізюм, вдаються до терору – ганять по будинках місцевих жителів та інфраструктурі.
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