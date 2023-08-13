Такое мнение 24 Каналу озвучил военный эксперт, генерал-лейтенант в отставке, основатель благотворительного фонда "Закроем небо Украины" Игорь Романенко. По его словам, ВСУ достигли успехов, но тактического уровня.
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У ВСУ много работы
Романенко отметил, что Вооруженные силы Украины освободили отдельные участки и первые линии обороны. Рано делать выводы, что украинские бойцы находятся на оперативном пространстве.
Надо прорваться и выйти на оперативное пространство. Надо сделать многое. Для этого нужно вооружение, боеприпасы, способности. Урожайное, дальше – Старомлыновка. Эти шаги нужно пройти в очень непростых условиях, в которых американские, натовские генералы не проводили бы эти действия, потому что боевые документы требуют соответствующего обеспечения, которого у нас нет,
– объяснил он.
Несмотря на все ВСУ максимально используют возможности, способности, повышают профессионализм и выполняют боевые задачи с огромной мотивацией.
Что происходит на фронте: последние новости
- В Генштабе ВСУ сообщили, что российские оккупанты пытаются наступать на нескольких направлениях на Востоке Украины. Украинские бойцы не только сдерживают врага и дают ему отпор, но также проводят наступательные операции.
- За прошедшие сутки произошло 39 боевых столкновений. Ожесточенные бои продолжаются возле Бахмута Донецкой области, а также на Лиманско-Купянском направлении.
- В частности, на Шахтерском направлении враг предпринял тщетные попытки восстановить утраченное положение в районе Урожайного Донецкой области. Артиллерийским обстрелам подверглись около 15 населенных пунктов, среди них Богоявленка, Золотая Нива, Благодатное, Старомайорское, Новоселка, Новополь Донецкой области.