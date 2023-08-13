Такое мнение 24 Каналу озвучил военный эксперт, генерал-лейтенант в отставке, основатель благотворительного фонда "Закроем небо Украины" Игорь Романенко. По его словам, ВСУ достигли успехов, но тактического уровня.

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У ВСУ много работы

Романенко отметил, что Вооруженные силы Украины освободили отдельные участки и первые линии обороны. Рано делать выводы, что украинские бойцы находятся на оперативном пространстве.

Надо прорваться и выйти на оперативное пространство. Надо сделать многое. Для этого нужно вооружение, боеприпасы, способности. Урожайное, дальше – Старомлыновка. Эти шаги нужно пройти в очень непростых условиях, в которых американские, натовские генералы не проводили бы эти действия, потому что боевые документы требуют соответствующего обеспечения, которого у нас нет,

– объяснил он.

Несмотря на все ВСУ максимально используют возможности, способности, повышают профессионализм и выполняют боевые задачи с огромной мотивацией.

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