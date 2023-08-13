Таку думку 24 Каналу озвучив військовий експерт, генерал-лейтенант у відставці, засновник благодійного фонду "Закриймо небо України" Ігор Романенко. За його словами, ЗСУ мають успіхи, але тактичного рівня.

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У ЗСУ багато роботи

Романенко зазначив, що Збройні сили України звільнили окремі ділянки та перші лінії оборони. Рано робити висновки, що українські бійці перебувають на оперативному просторі.

Треба прорватися і вийти на оперативний простір. Треба зробити багато чого. Для цього потрібне озброєння, боєприпаси, загалом спроможності. Урожайне, далі – Старомлинівка. Ці кроки треба пройти у дуже непростих умовах, в яких американські, натівські генерали не проводили б ці дії, тому що бойові документи вимагають відповідного забезпечення, якого у нас нема,

– пояснив він.

Попри все ЗСУ максимально використовують можливості, спроможності, підвищують професіоналізм і виконують бойові завдання з величезною мотивацією.

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