Таку думку 24 Каналу озвучив військовий експерт, генерал-лейтенант у відставці, засновник благодійного фонду "Закриймо небо України" Ігор Романенко. За його словами, ЗСУ мають успіхи, але тактичного рівня.
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У ЗСУ багато роботи
Романенко зазначив, що Збройні сили України звільнили окремі ділянки та перші лінії оборони. Рано робити висновки, що українські бійці перебувають на оперативному просторі.
Треба прорватися і вийти на оперативний простір. Треба зробити багато чого. Для цього потрібне озброєння, боєприпаси, загалом спроможності. Урожайне, далі – Старомлинівка. Ці кроки треба пройти у дуже непростих умовах, в яких американські, натівські генерали не проводили б ці дії, тому що бойові документи вимагають відповідного забезпечення, якого у нас нема,
– пояснив він.
Попри все ЗСУ максимально використовують можливості, спроможності, підвищують професіоналізм і виконують бойові завдання з величезною мотивацією.
Що відбувається на фронті: останні новини
- У Генштабі ЗСУ повідомили, що російські окупанти намагаються наступати на кількох напрямках на Сході України. Українські бійці не лише стримують ворога й дають йому відсіч, але й проводять наступальні операції.
- Протягом минулої доби відбулось 39 бойових зіткнень. Запеклі бої тривають біля Бахмута Донецької області, а також на Лимансько-Куп'янському напрямку.
- Зокрема, на Шахтарському напрямку ворог здійснив марні спроби відновити втрачене положення в районі Урожайного Донецької області. Артилерійських обстрілів зазнали близько 15 населених пунктів, серед них Богоявленка, Золота Нива, Благодатне, Старомайорське, Новосілка, Новопіль Донецької області.