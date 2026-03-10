Срываем весеннее наступление России, – генерал-лейтенант в отставке оценил контратаки ВСУ на Юге

Украинские силы в течение последнего месяца проводят активные наступательные действия. Нашим защитникам удается не только оттеснять врага, но и срывать его дерзкие планы.

Об этом в разговоре с 24 Каналом рассказал генерал-лейтенант в отставке, военный эксперт, основатель фонда "Закроем небо Украины" Игорь Романенко, подчеркнув, что Силы обороны Украины осуществляют активную оборону. Также главнокомандующий Александр Сырский отметил, что на отдельных участках фронта украинские военные проводят активные наступательные действия.

Хватит ли врагу ресурсов для наступательных действий?

Романенко отметил, что контратаки украинских сил осуществляются на Александровском направлении и на севере от Гуляйполя. Это связано с освобождением захваченных ранее украинских населенных пунктов, а кроме того, это отвлекает внимание врага от боевых действий в Днепропетровской и Запорожской областях.

"Кроме того, срываем весеннее наступление России. Это принципиальный момент, и поэтому на этом сосредотачиваются соответствующие усилия", – отметил он.

Также интенсивные бои происходят на Покровском направлении, а еще – в районе Константиновки, Лимана, Славянска.

Враг два года не может захватить Покровск и поэтому организовывает параллельные боевые действия. Россияне, к сожалению, подошли к Славянску, и уже находятся в 15 – 16 километров от города, что позволяет действовать их артиллерии, не говоря уже о дронах,

– подчеркнул генерал-лейтенант в отставке.

Однако у противника, по мнению военного эксперта, нет ресурсов для того, чтобы реализовывать свои планы. Россия хочет призвать более 400 тысяч – 9 дивизий. Но в 2025 году враг планировал сформировать 14 дивизий, однако сумел собрать только семь. Большую часть из них россияне потратили на Гуляйпольском и Покровском направлениях.

Обратите внимание! В Институте изучения войны отмечают, что российская группировка войск "Днепр" остановила свое продвижение в Запорожской и Херсонской областях. Это произошло из-за контратаки Сил обороны на направлении Речное – Приморское. В то же время ограниченные резервы личного состава, вероятно, усложнят планы россиян на других участках фронта. А переброска сил из Донецкой области на Запорожье сорвет запланированное оккупантами весенне-летнее наступление.

В то же время противнику пока хватает живой силы, но все равно проблемы существуют. Уже три месяца подряд в России количество людей, которых набрали в ряды российской армии, меньше, чем количество потерянных на фронте.

Россия имеет планы в 2026 году продвигаться вперед, а человеческих ресурсов для этого у нее нет. И поэтому, по словам Игоря Романенко, приходится искать различные способы пополнения своего войска. В частности, привлекать российских студентов вузов, которые имеют академические задолженности и могут быть отчислены. Им предлагают альтернативу – служить в армии.

Он добавил, что при этом Владимир Путин боится проводить всеобщую мобилизацию, и ищет различные пути решения проблемы нехватки личного состава и в России, и за рубежом.

Какая ситуация на фронте?