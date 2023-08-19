Из-за того, что ВСУ так влияют на их логистику, в подразделениях оккупантов – сплошной раздор. Об этом 24 Каналу сообщила спикер ОК "Юг" Наталья Гуменюк.
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"Развитие боевых действий достаточно энергичное. Их потребности не могут закрываться вовремя. Им уже нужен, например, дополнительный личный состав, а его нет. Он сможет быть подтянутым через сутки. Им уже нужны снаряды, а их нет, они приедут только через неделю. В таком ракурсе мы очень существенно влияем на их логистику. Поэтому в подразделениях оккупационных войск существенный раздор", – объяснила она.
Экономия боеприпасов у захватчиков
Наталья Гуменюк рассказала, что количество выстрелов россияне пытаются держать в промежутке 50 – 80 в сутки, но они бьют меньшим количеством снарядов. ВСУ уничтожают их полевые пункты боеснабжения – это рассредоточенные на небольшие группки запасы боеприпасов, что у них есть.
Именно поэтому оккупанты пытаются рассредоточивать эти пункты боеснабжения. Мы их выискиваем и уничтожаем, но их много. Запасы были сделаны заранее. Сейчас они зависимы от того, что не могут подтянуть новые запасы из Крыма, но пока имеют то, чем запаслись заранее,
– сказала спикер.
Гуменюк об изменении в действиях оккупантов: смотрите видео
В эфире национального телемарафона она отметила, что на действия россиян влияет логистическая нехватка, они испытывают неподвезенные снаряды и начинают тщательно экономить. На днях на прошлой неделе у них был показных до 40 обстрелов в сутки.
"Сейчас они пытаются снова подтянуть количество обстрелов до 80. Но количество снарядов в этих обстрелах значительно меньше, чем те, которые были в прошлые недели, когда они обстреливали 70 – 80 обстрелов в сутки и использовали 500 и более снарядов. Сейчас на уровне 80 обстрелов они используют 300 снарядов, к примеру", – сказала Гуменюк.
Что происходит на фронте: последние новости
- В Генштабе сообщили, что ВСУ продолжают осуществлять контрнаступательные операции на Мелитопольском и Бердянском направлениях. Силы обороны укрепляют позиции и ведут контрбатарейный огонь.
- Российские захватчики провели неудачное наступление на окраинах Синьковки в Харьковской области на Купянском направлении. Россияне также пробовали идти вперед на Бахмутском направлении, в частности к востоку от Белой Горы и Торецка. А в районе Марьинки ВСУ сдерживали наступление оккупантов в окрестностях этого населенного пункта и Красногоровки.
- Аналитики из DeepState пишут, что в результате активных наступательных действий у ВСУ есть успехи в районе поселка Роботино в Запорожье. А на Бердянском направлении наши защитники имеют успехи на юго-востоке от Урожайного.
- В течение суток Воздушные силы Украины нанесли 10 авиаударов по войскам России, вооружению оккупантов и их военной технике. Также был один авиаудар по зенитно-ракетной системе захватчиков. В то же время украинские ракетно-артиллерийские войска поразили 2 района, где враг сосредоточивает войска, вооружение и технику, 4 артиллерийские системы, 2 командные посты и 2 станции электронной связи.