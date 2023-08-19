Через те, що ЗСУ так впливають на їхню логістику, у підрозділах окупантів – суцільний розбрат. Про це 24 Каналу повідомила речниця ОК "Південь" Наталія Гуменюк.

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"Розвиток бойових дій досить енергійний. Їхні потреби не можуть закриватись вчасно. Їм вже потрібен, наприклад, додатковий особовий склад, а його нема. Він зможе бути підтягнутим за добу. Їм вже потрібні снаряди, а їх нема, вони приїдуть тільки через тиждень. У такому ракурсі ми дуже суттєво впливаємо на їхню логістику. Через це у підрозділах окупаційних військ суттєвий розбрат", – пояснила вона.

Економія боєприпасів у загарбників

Наталія Гуменюк розповіла, що кількість пострілів росіяни намагаються тримати у проміжку 50 – 80 за добу, але вони б'ють меншою кількістю снарядів. ЗСУ нищать їхні польові пункти боєпостачання – це розосереджені на невеличкі групки запаси боєприпасів, які у них є.

Саме тому окупанти намагаються розосереджувати ці пункти боєпостачання. Ми їх вишукуємо та знищуємо, але їх багато. Запаси були зроблені ще заздалегідь. Зараз вони залежні від того, що не можуть підтягнути нові запаси з Криму, але поки що мають те, чим запаслись заздалегідь,

– сказала речниця.

Гуменюк про зміну в діях окупантів: дивіться відео

В ефірі національного телемарафону вона зазначила, що на дії росіян впливає логістична нестача, вони відчувають не підвезені снаряди і починають ретельно економити. Деякими днями минулого тижня у них був показних до 40 обстрілів на добу.

"Зараз вони намагаються знову підтягнути кількість обстрілів до 80. Але кількість снарядів у цих обстрілах значно менша, ніж та, яка була минулі тижні, коли вони обстрілювали 70 – 80 обстрілів на добу і використовували 500 і більше снарядів. Зараз на рівні 80 обстрілів вони використовують 300 снарядів, до прикладу", – сказала Гуменюк.

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