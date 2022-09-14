Россияне настойчиво тянут технику на баржах и через переправы: ВСУ накрывают их огнем

Украинские защитники продолжают уничтожать российских оккупантов на Юге. Захватчики пытаются перебрасывать свою технику на баржах и переправах, однако несут потери.

Об этом во время пресс-брифинга рассказала руководитель объединенного координационного пресс-центра Сил обороны Юга Украины Наталья Гуменюк, сообщает 24 канал. Она отметила, что ВСУ продолжают работу по уничтожению понтонных переправ и любых способов переправки мощностей врага.

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ВСУ накрывают огнем вражеские баржи и переправы

По словам Гуменюк, ВСУ попадают в места, где оккупанты пытаются с помощью барж, паромов и понтонов перетягивать тяжелую технику и боеприпасы. Так, украинские защитники останавливают этот процесс.

Руководитель пресс-центра добавила, что настойчивость оккупантов продиктована приказами, которые они получают, а именно – любым способом удержать хоть что-то из того, что обещали.

Ведь понятно, что референдум – не то, что перенесен, а переотложен. Опять же, вся подготовка к нему – упакована по коробкам и эвакуируется на левый берег, поскольку нет у них ни шансов, ни возможностей это провести.

– заметила Гуменюк.

Она отметила, что времени у оккупантов тоже нет, ведь на оккупированных территориях Юга постоянно раздаются воздушные тревоги, связанные с огненным контролем ВСУ. Украинские артиллерийские подразделения уничтожают:

склады с боеприпасами, в том числе 3 испепелили за сутки 13 сентября,

пункты управления,

районы сосредоточения вооружения и техники

"Но все то, что они подтянули туда, ожидая те же наши активные действия, еще имеет определенный ресурс, то есть еще есть запасы, которые они туда натянули. Хотя морально-психологический дух их подразделений – чрезвычайно подорван, в частности успехами наших Вооруженных Сил на Востоке ", – отметила руководитель пресс-центра.

Гуменюк подытожила, что оккупанты осознают, что, если уж на Востоке так мощно пошли, то и на Юге у них очень печальные перспективы. Поэтому россиянам, желающим выжить, остается разве что сложить оружие и перейти в обменный фонд.

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