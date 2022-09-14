Про це під час пресбрифінгу розповіла керівниця об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони Півдня України Наталя Гуменюк, повідомляє 24 канал. Вона зазначила, що ЗСУ продовжують роботу зі знищення понтонних переправ та будь-яких способів переправлення потужностей ворога.

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ЗСУ накривають вогнем ворожі баржі та переправи

За словами Гуменюк, ЗСУ влучають у місця, де окупанти намагаються за допомогою барж, поромів та понтонів перетягувати важку техніку та боєприпаси. Так, українські захисники зупиняють цей процес.

Керівниця пресцентру додала, що наполегливість окупантів є продиктованою наказами, які вони отримують, а саме – в будь-який спосіб утримати хоч щось з того, що обіцяли.

Адже вже зрозуміло, що референдум – не те, що перенесений, а перевідкладений. Знову ж таки, вся підготовка до нього – спакована по коробках і евакуюється на лівий берег, оскільки немає в них ані шансів, ані можливостей це провести,

– зауважила Гуменюк.

Вона зазначила, що часу в окупантів також немає, адже на окупованих територіях Півдня постійно лунають повітряні тривоги, пов'язані з вогневим контролем ЗСУ. Українські артилерійські підрозділи знищують:

склади з боєприпасами, зокрема 3 спопелили за добу 13 вересня,

пункти управління,

райони зосередження озброєння та техніки.

"Але все те, що вони підтягнули туди, очікуючи ті самі наші активні дії, ще має певний ресурс, тобто ще є запаси, які вони туди натягали. Хоча морально-психологічний дух їхніх підрозділів – надзвичайно підірваний, зокрема успіхами наших Збройних Сил на Сході", – зауважила керівниця пресцентру.

Гуменюк підсумувала, що окупанти усвідомлюють, що, якщо вже на Сході так потужно пішли, то і на Півдні вони мають дуже сумні перспективи. Тому росіянам, які хочуть вижити, залишається хіба скласти зброю і перейти в обмінний фонд.

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