Украинские воины жестоко подавили наступление оккупантов в направлении Лозового на Юге

Россияне прилагают максимальные усилия, чтобы не дать ВСУ продвинуться на Юге. В то же время, наши военные не прекращают противодействие оккупантам.

Вражеское войско пыталось наступать в направлении Лозового. Об этом говорится в сводке Генерального штаба Вооруженных Сил Украины о ситуации на фронте по состоянию на 6 часов утра 6 июля.

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Попытку наступления захватчиков в направлении Лозового украинские воины жестоко подавили. Враг продолжает меры по восполнению потерь,

– говорится в сообщении.

Какая ситуация на Юге Украины

Вражеская армия обстреляла районы населенных пунктов:

Трудолюбовка,

Княжеское,

Николаевка,

Тополиное,

Кобзарцы,

Благодатное,

Шевченково,

Лупарево.

Кроме того, сейчас существует угроза ракетных ударов по городам Украины. Ведь оккупанты удерживают в Черном море 4 носителя высокоточного оружия, которые находятся в боевой готовности.

Где еще ВСУ отбили врага

На Бахмутском направлении украинские защитники остановили наступление в районе Спорного и отбили атаку возле Вершины. Они нанесли оккупантам потери и отбросили назад. Теперь враг пытается провести перегруппировку.

На Краматорском направлении россияне пытались наступать возле Верхнекаменского, Белогоровки и Григорьевки. Однако благодаря ВСУ были вынуждены отступить. Вражеский штурм украинские воины остановили и возле Долины.

Потери российской армии на Юге Украины

В течение 5 июня украинские пилоты и штурмовики нанесли 2 авиационных удара по опорным пунктам врага в районе Благодатного. Потери врага устанавливают.

Хорошо поработали ракетно-артиллерийские и другие подразделения. Во время выполнения боевых задач они уничтожили 18 путинских солдат, 2 самоходных артиллерийско-минометных установки "Нона-С", зенитную установку 23-го калибра, гаубицу "Мста-Б", 5 единиц бронированной и автомобильной техники, а также 2 склада боеприпасов.

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