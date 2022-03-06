Ситуация в Киеве сложная, но контролируемая, – КГГА

Ночь 6 марта прошла в Киеве спокойно. В столице ситуация сложная, но контролируемая. Сейчас необходимы волонтеры для гуманитарного штаба.

Об этом сообщил первый заместитель главы КГГА Николай Поворозник. Он отметил, что гуманитарный штаб нуждается в волонтерах на склады с продовольствием и волонтерах-фармацевтах.

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Магазины работают

"В 07:00 закончился комендантский час, начали работу магазины, где можно купить товары первой необходимости. Работают аптеки, зоомагазины, зооаптеки", – сообщил Поворозник.

По словам заместителя, для сообщения между правым и левым берегом работают 2 моста – Северный и Дарницкий. Кроме того, отметил, что все водители столицы должны избегать полосы общественного транспорта, пропускать "скорые" и машины с гуманитарной помощью.

Нужны волонтеры

"В городе продолжает работать гуманитарный штаб. Мы накапливаем запасы продуктов. Сегодня также необходимы волонтеры. Кроме того, нужны волонтеры-фармацевты для работы с партиями медикаментов, которые поступают в Киев", – отметил Поворозник.

Городская власть призывает сети частных аптек организовать работу, чтобы киевляне имели доступ к лекарствам. Для этого бизнесу надо обратиться в гуманитарный штаб.

Важно! Жильцам рекомендуют без необходимости не покидать дома или не отходить от них на дальнее расстояние. По первым сигналам тревоги – спускаться в укрытие.

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