Такое мнение 24 Каналу выразил полковник запаса ВСУ, военный эксперт, лётчик-инструктор Роман Свитан. Он напомнил, что захватчики, вероятнее всего, заминировали предприятие.
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"Вероятнее всего, впереди у нас будет проблема с заминированным "Крымским Титаном". Россияне могут взорвать его, как только мы подойдем к Перекопу, чтобы остановить наше наступление", – сказал Свитан.
Россияне могут взорвать "Крымский Титан", чтобы остановить ВСУ: смотрите видео
Россияне могут не трогать ЗАЭС
Выброс радиоактивных элементов, который может произойти на Запорожской АЭС, заденет Ростов и Сочи. Поэтому Владимир Путин может и не отважиться на подрыв станции. Хотя может вывести ее из строя.
В то же время подрыв дамбы на Каховской ГЭС может иметь негативные последствия для атомной электростанции. Ведь благодаря воде из гидроэлектростанции работает система охлаждения ЗАЭС.
Ядерный шантаж России продолжается: последние новости
- Диктатор Владимир Путин практически загнан в угол из-за внутренних проблем в России, событий на Белгородщине, а также наступления ВСУ на фронте. От безысходности он прибегает к привычному шантажу. В этом ему помогает беларусский коллега Александр Лукашенко.
- Утром 25 мая стало известно, что Москва и Минск договорились о размещении российского тактического ядерного оружия на территории Беларуси.
- В ходе "неформальной встречи" с Лукашенко 9 июня Путин заявил, что 7 – 8 июля в Беларуси завершатся "соответствующие процедуры" по размещению российского ядерного орудия.