Таку думку 24 Каналу висловив полковник запасу ЗСУ, військовий експерт, льотчик-інструктор Роман Світан. Він нагадав, що загарбники, найімовірніше, замінували підприємство.
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"Найімовірніше, попереду в нас буде проблема із замінованим "Кримським Титаном". Росіяни можуть підірвати його, як тільки ми підійдемо до Перекопа, щоб зупинити наш наступ", – сказав Світан.
Росіяни можуть підірвати "Кримський Титан", щоб зупинити ЗСУ: дивіться відео
Росіяни можуть не чіпати ЗАЕС
Викид радіоактивних елементів, який може статись на Запорізькій АЕС, зачепить Ростов і Сочі. Тому Владімір Путін може й не наважитись на підрив станції. Хоча може вивести її з ладу.
Водночас підрив греблі на Каховській ГЕС може мати негативні наслідки для атомної електростанції. Адже завдяки воді з гідроелектростанції працює система охолодження ЗАЕС.
Ядерний шантаж Росії триває: останні новини
- Диктатор Владімір Путін практично загнаний у куток через внутрішні проблеми в Росії, події на Бєлгородщині, а також наступ ЗСУ на фронті. Від безвиході він вдається до звичного шантажу. У цьому йому допомагає білоруський колега Алєксандр Лукашенко.
- Вранці 25 травня стало відомо, що Москва та Мінськ домовились про розміщення російської тактичної ядерної зброї на території Білорусі.
- Під час "неформальної зустрічі" з Лукашенком 9 червня Путін заявив, що 7 – 8 липня в Білорусі завершаться "відповідні процедури" щодо розміщення російської ядерної зброї.