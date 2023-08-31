Украинским военным удалось добиться успеха на определенных участках. Об этом 24 Каналу рассказал генерал-лейтенант, экспредседатель службы внешней разведки Украины и эксруководитель ГУР Минобороны Валерий Кондратюк, добавив, что сейчас на фронте происходят достаточно важные события.
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Продолжается борьба на истощение
Наши подразделения преодолели немаловажную часть в системе обороны россиян. Возможно, не с такой скоростью, как от нас ожидали, с большими потерями, но мы добились успеха.
В отличие от стратегии на истощение, наши партнеры предлагали нам создание "бронированного кулака", чтобы сломать им оборону врага. Наша стратегия нуждается в многих ресурсах, ее так же использует и Россия.
Сегодня это борьба на истощение за то, у кого первым закончатся ресурсы,
– сказал Валерий Кондратюк.
Генерал-лейтенант рассказал о важных событиях, происходящих сегодня на фронте: смотрите видео
Крым станет ловушкой для россиян
Вооруженные Силы сейчас выходят на прорыв обороны в направлении города Токмака.
Взятие этого города автоматически превратит Крым в мышеловку для россиян,
– подчеркнул Валерий Кондратюк.
Далее встанет вопрос окончательного уничтожения Крымского моста, перерезки артерий-поставок, а наличие технических средств позволит поразить и обезвредить любую военную цель или объект на территории Крыма.
Украинское контрнаступление: как оно продвигается
- Вооруженным Силам удалось прорвать самую сложную линию обороны окупантов на юге. Это направление для противника важнее Восточного, ведь оккупантам сложнее поставлять туда ресурсы. Успехи нашей армии заставили захватчиков опрокидывать свои войска на Юг с Востока.
- Сложной для врага ситуация и на Бахмутском направлении. Заместитель министра обороны Анна Маляр сообщила, что украинские военные заняли много господствующих высот вблизи Бахмута. Оккупанты не могут там полноценно передвигаться, поэтому пытаются отвлечь наши усилия на других участках фронта.
- Украинские военные 22 августа зашли в село Роботино на Запорожье, а 28 августа стало известно о его освобождение. Контроль над этим населенным пунктом стратегически важный для успеха ВСУ.