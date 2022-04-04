Ситуация в Крыму критическая: российским оккупантам не хватает мест в больницах

По имеющейся информации санитарные потери российских оккупантов по состоянию на утро 04.04.2022 превысили 45,5 тысячи человек. Невозвратные санитарные потери (погибшие) составили около 18,5 тысячи человек.

Таким образом, суммарные потери российских оккупационных войск достигли 64 тысяч.

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Ситуация в Беларуси неизменна

Продолжается вывод из лечебных учреждений Беларуси транспортабельных раненных российских оккупантов, тяжёлые же остаются в Беларуси.

Вывоз трупов из беларуских моргов проходит медленно, но процесс идёт.

Продолжает расти нагрузка в медучреждениях Белгородской, Ростовской и Курской областей. Очевидно, что это направление в ближайшее время может стать наиболее перегруженным.

Ситуация во временно оккупированном Крыму

На территории оккупированного полуострова Крым ситуация с раненными в лечебных учреждениях стабильно критическая. Отмечается нехватка койкомест, медикаментов и прочего.

Очевидно, что в случае контрнаступления Украины на южный плацдарм, больницы полуострова Крым попросту не смогут справиться с наплывом раненных.

Это приведёт к росту смертности среди раненных, который и так в российских лечебных учреждениях и на оккупированном полуострове выше показателей смертности, которые были в медучрежжениях Беларуси.

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