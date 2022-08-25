Ситуация в Крыму значительно ухудшилась из-за страхов путина, – заместитель представителя Зеленского

В оккупированном Крыму значительно ухудшилась ситуация. Из-за взрывов на полуострове спецслужбы и правоохранители пытаются доказать свою необходимость и существование.

У россии и президента владимира путина сейчас есть определенные страхи. Об этом сообщил заместитель постоянного представителя президента Украины в АР Крым Денис Чистиков.

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Какая сейчас ситуация в Крыму

По словам Чистикова, с 24 февраля ситуация с правами людей в оккупированном Крыму ухудшилась. Это связано со страхами в россии и путина. В частности, у них появилась ответственность за дискредитацию российской армии, которая носит как административный, так и уголовный характер.

Из-за взрывов в Крыму спецслужбы и правоохранители пытаются доказать свою необходимость и существование. Потому что россия сразу ищет виновных среди правоохранителей. Также они усиливают преследование – это связано с последними задержаниями в Крыму 6 представителей крымскотатарского народа,

– отметил Чистиков.

Взрывы в Крыму: что известно

Взрывы во временно оккупированном Крыму начались в начале августа. Сначала "хлопок" россияне услышали у аэродрома "Саки" в Новофедоровке.

Впоследствии "хлопок" был в Севастополе, Евпатории, Черноморском районе, в локации мыса Тарханкут и во многих других местах.

Поэтому россияне не на шутку испугались и начали массово бежать из Крыма.

Более того, враги даже продают там квартиры и отели.

Также некоторые люди на полуострове все чаще публично заявляют о любви к Украине.

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