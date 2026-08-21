Интересно, что семьи сотрудников Росгвардии забирают документы своих детей из школ и возвращаются в Россию. Как подчеркнул в эфире 24 Канала полковник запаса ВСУ, летчик-инструктор, военный эксперт Роман Свитан, такая судьба ждет всех, кто незаконно находится на украинской территории.

Что происходит в оккупированных районах и какой план Украины

"Россияне уже начали вывозить наличные деньги из банков на оккупированной территории, особенно из основных хранилищ, и переводят их в Россию. Это свидетельствует о том, что они готовятся к серьезной проблеме, связанной с жизнеобеспечением, то есть с отсутствием, в основном, электроэнергии. От электроэнергии зависит система обеспечения контроля движения денег", – пояснил Роман Свитан.

Враг готовится к серьезным проблемам этой зимой. Стоит отметить, что подготовка ведется довольно грамотно. По мнению военного эксперта, именно этого не хватало Украине в начале войны. Ведь наши банки не вывезли наличные, а оставили их в больших объемах.

Например, в 2014 году речь шла о сотнях миллионов, которые оставались наличными в банках. Впоследствии приходилось выделять целые группы для того, чтобы обеспечить уничтожение денег.

Оккупанты начинают бежать из Крыма: смотрите видео

Россияне конкретно готовятся к серьезным проблемам с жизнеобеспечением. Обезвоживание уже произошло по всему Донбассу. Так же будет и в Крыму, особенно если командующий СБС "Мадьяр" проведет новую операцию. Тогда оккупанты останутся без света и воды.

"Украинцы на своей земле выживут. Колодцы – этого достаточно, чтобы попить воды. В основном украинцы живут в селах. А вся остальная русская толпа, которая забрела на нашу территорию, – ей придется потихоньку оттуда убираться. Я специально говорю "убираться", потому что они будут грести через Керченский пролив", – подчеркнул полковник запаса ВСУ.

Скорее всего, мосты разрушат, сейчас все к этому идет. Последние удары и выбранные цели только подтверждают, что Украина будет работать над уничтожением незаконных российских сооружений.

Как на такие действия реагируют россияне

Оккупанты уже начали вывозить не только архивы с Крымского направления, но и свои семьи. Они готовятся не к деоккупации, не к украинскому десанту, а к тому, что больше не смогут жить на этой земле.

Такой механизм – это вытеснение российских не только военных, но и гражданских оккупантов. Почему-то мало кто поднимает этот вопрос. Военная оккупация и гражданская – примерно идентичны. И меры против военной и гражданской оккупации тоже идентичны,

– добавил Роман Свитан.

По его словам, россияне на оккупированных территориях не считаются лицами, подпадающими под защиту Женевских конвенций. Когда Украина будет освобождать Донецк, Мариуполь и Крым – им придется несладко.

К слову, в ночь на 20 августа в ряде больших городов Крыма произошел блэкаут. В полную темноту погрузились жители Севастополя, Симферополя, Феодосии, Керчи и многих других городов. Вероятно, причиной стало попадание в электроподстанцию "Тамань", которую называют энергомостом из Кубани на оккупированный полуостров.