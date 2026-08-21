Цікаво, що сім’ї росгвардійців забирають документи своїх дітей зі шкіл і повертаються назад у Росію. Як наголосив 24 Каналу полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор, військовий експерт Роман Світан, така доля чекає усіх, хто незаконно перебуває на українській території.

Що відбувається в окупації та який план має Україна

"Росіяни уже почали вивозити готівку з банків на окупованій території, особливо з базових сховищ, і переводять її у Росію. Це свідчить про те, що вони готуються до серйозної проблеми, пов’язаної з життєзабезпеченням, тобто з відсутністю в основному електроенергії. Від електроенергії залежить система забезпечення контролю руху грошей", – пояснив Роман Світан.

Ворог готується до серйозних проблем цієї зими. Варто зауважити, що підготовка доволі грамотна. На думку військового експерта, саме цього бракувало Україні на початку війни. Адже наші банки не вивезли готівку, а залишили її у великих обсягах.

Наприклад, у 2014 році мовилось про сотні мільйонів, які залишалися готівкою в банках. Згодом доводилося виділяти цілі групи для того, щоб забезпечити знищення грошей.

Окупанти починають втікати з Криму: дивіться відео

Росіяни конкретно готуються до серйозних проблем у життєзабезпеченні. Зневоднення вже відбулося по всьому Донбасу. Так само буде і в Криму, особливо, якщо командувач СБС "Мадяр" проведе нову операцію. Тоді окупанти залишаться без світла та води.

"Українці на своїй землі виживуть. Колодязі – цього досить, щоб попити води. В основному українці живуть по селах. А вся інша російська маса, яка забрела на нашу територію, – їй доведеться потихеньку звідти відгрібати. Я спеціально кажу "відгрібати", тому що вони гребтимуть через Керченський пролив", – наголосив полковник запасу ЗСУ.

Скоріше за все, мости зруйнують, зараз все до цього йде. Останні удари та вибрані цілі тільки підтверджують, що Україна працюватиме над знищенням незаконних російських споруд.

Як на такі дії реагують росіяни

Окупанти уже почали вивозити не лише архіви з Кримського напрямку, але й свої сім’ї. Вони готуються не до деокупації, не до українського десанту, а до того, що більше не зможуть жити на цій землі.

Такий механізм – це витіснення російського і не тільки військових, але й цивільна окупація. Чомусь мало хто порушує це питання. Військова окупація і цивільна – приблизно ідентичні. І дії проти військової та цивільної окупації теж ідентичні,

– додав Роман Світан.

За його словами, росіяни на окупованих територіях не вважаються такими, що підпадають під захист Женевських конвенцій. Коли Україна звільнятиме Донецьк, Маріуполь і Крим – їм буде непереливки.

До слова, у ніч на 20 серпня у низці великих міст Криму був блекаут. У повну темряву занурились жителі Севастополя, Сімферополя, Феодосії, Керчі та багатьох інших. Ймовірно, причиною є влучання в електропідстанцію "Тамань", яку називають енергомостом з Кубані на окупований півострів.