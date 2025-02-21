Россияне паникуют из-за вероятных ударов по Крыму в ближайшие дни

На территории временно оккупированного Крыма россияне паникуют. Они боятся, что с 24 по 26 февраля могут быть масштабные удары дронами. Захватчики понимают, что это не просто так.

Ведь сейчас идет стратегическая операция ВСУ по уничтожению российского военно-экономического потенциала. Это 24 Каналу отметил руководитель программ безопасности Центра глобалистики "Стратегия ХХI" Павел Лакийчук.

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"Это означает, что коридорчики формируются. Они уже смотрят, что на штаб Черноморского флота полетит, на Бельбек, на Саки, может, на Феодосийскую нефтебазу или на Крымский мост. Это тоже важные объекты. В Севастополе есть нефтебаза", – сказал он.

Такие санкции от ВСУ очень действенные. В частности, эффективные нефтяные санкции, которые осуществляют украинские защитники путем поражения российского нефтепромышленного комплекса.

Напомним, по данным военного партизанского движения украинцев и крымских татар "Атеш", захватчики, которые обслуживают ПВО на временно оккупированном полуострове, ожидают масштабных ударов в период 24 – 26 февраля. Поэтому россияне пытаются любым способом избегать пребывания на позициях в это время. У оккупантов возникают конфликты из-за возможности уйти в отпуск в указанный период. Отдельные захватчики делают вид, что заболели. В то же время российское командование ряд формирований передислоцировало из Крыма в Россию.